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Общество

«Дневной дозор»: Нужно ли сократить продолжительность новогодних праздников?

14.01.2025 09:44|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли сократить продолжительность новогодних праздников?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Вопрос о необходимости сокращения количества новогодних и рождественских выходных в России регулярно вызывает дискуссию среди граждан и экспертов. В то время как многие россияне ценят долгие праздники за возможность отдохнуть и провести время с семьей, в близкой нам Белорусии отказались от праздничной декады. Там график новогодних каникул гораздо скромнее: всего два нерабочих дня — 1 и 2 января, а также Рождество Христово 7 января. Такой подход позволяет сохранить баланс между празднованием и рабочими днями, способствует повышению производительности и экономической активности. Однако, учитывая культурные традиции и эмоциональную составляющую праздников в России, вопрос о сокращении выходных требует тщательного анализа. Нужно ли нам пересматривать устоявшиеся традиции ради экономической выгоды, или же длительные праздники являются важной частью нашей культурной идентичности? Об этом — сегодня говорим с экспертами в программе «Дневной дозор».

Новогодние выходные — это время, когда люди могут отдохнуть, провести время с семьей и зарядиться положительными эмоциями на весь год. Сокращать их не стоит, ведь это важная традиция. Такого мнения придерживается председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов.

«Прежде всего, позвольте поздравить всех с наступившими праздниками — Новым годом и Рождеством. Относительно вопроса, моё мнение таково: я не считаю необходимым сокращать выходные дни. В целом же профсоюзы выступают за сокращение рабочей недели и переход на четырёхдневную рабочую неделю. К сожалению, на данный момент эта инициатива не принята, но я уверен, что в будущем наши законодатели вернутся к этому вопросу».

Полностью поддерживает такое мнение известный в «южной столице» промышленник, генеральный директор Великолукского кабельного завода Юрий Власюк. По его словам, традиции важны, и многие из нас с нетерпением ждут новогодних праздников. Нужно сохранить эту практику, даже если зимняя погода не всегда радует. В конце концов, работа всегда подождет, а людям нужно время для отдыха.

«С точки зрения логики, я разговаривал с коллегами, которые пришли на работу утром, и все они, конечно, хотели бы перенести эти праздники на лето или весну. Ведь Псковская область — это регион с развитой сферой садоводства и красивой природой. Однако, с другой стороны, мы уже привыкли к этим праздникам, и все с нетерпением их ждём. Поэтому я буду придерживаться консервативного подхода в этом вопросе. Хотя моё предприятие начинает работать с 4-го числа, а руководство — с 9-го, как и вся страна. Я буду придерживаться консервативного подхода и считаю, что необходимо сохранить новогодние и рождественские праздники, которые стали традицией».

Против таких длинных новогодних праздников - психолог, бизнес-тренер и бизнес-консультант Сергей Калинин. Праздники, по его словам, могут вызывать стресс и ухудшение психического здоровья при возвращении к работе. Долгий отдых требует осознанного подхода, чтобы избежать конфликтов и негативного влияния на здоровье.

«По поводу экономической целесообразности тут говорить что-то сложно, хотя лично мне знакомые, скажем так, предприниматели, кто работает на себя, они, конечно, очень недовольны этой ситуацией, то есть этим непонятным режимом работы. Мало того, пытаются как-то работать, в том числе, и в выходные дни, то есть это не воспринимается именно как выходные. Что касается психологии, физиологии, здоровья и так далее. Есть очень много исследований, согласно которым для качественного отдыха, для качественного переключения из рабочего режима, мобилизованного в режим отдыха требуется не менее двух недель. Поэтому почему не случайно стандартный отпуск – это 28 дней, полноценные 3-4 недели, чтобы организм перешел в другой режим функционирования».

Не согласен с этим мнением псковский промышленник, директор холдинга NPN Игорь Савицкий. Новогодние праздники, отмечает он, важны для культуры и традиций, помогают людям восстановить силы и возвращаться на работу с хорошим настроением. Сокращение каникул нецелесообразно, так как это негативно скажется на производительности и качестве труда сотрудников. 

«Безусловно, это может повлиять на бюджет предприятия, но подобный отпуск уже запланирован, и мы учитываем его в финансовых планах. Поэтому нет необходимости запрещать этот праздник и лишать сотрудников выходных дней».

Длительные новогодние праздники могут быть испытанием для здоровья, считает врач-кардиолог Жанна Шлосберг. Переедание и стресс, связанный с выбором подарков, приводят к увеличению числа сердечных приступов. По мнению Жанны Шлосберг, возможно, стоит сократить продолжительность зимних праздников или предложить гражданам более активные формы проведения досуга.

«Если вспомнить про синдром праздничного сердца, то есть такой синдром, который возникает из-за того, что во время праздников мы употребляем большое количество калорийной пищи, пьём алкогольные напитки и мало двигаемся, это одна из причин возникновения данного синдрома. Кроме того, новогодние праздники могут быть стрессом для организма не только из-за переедания, но и из-за выбора подарков. Выбор подходящих подарков для семьи и близких также может быть стрессовым. Многие сердечные приступы связаны именно со стрессом, вызванным поиском интересных и достойных подарков для близких».

Для туриндустрии праздничные каникулы - «золотое время», отрасль по всей России извлекает прибыль благодаря поддержке внутреннего туризма. С закрытием границ туристы активно путешествуют по стране, и это приносит доход региону, особенно в праздничные дни, когда все услуги предоставляются по повышенным тарифам, - отмечает президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова. Экономика в праздники работает, особенно сфера торговли и услуг, ведь люди продолжают посещать магазины и рестораны. Поэтому доводов за сокращение зимних каникул Гелена Самохвалова не видит.

«В отрасли наблюдается напряжённая работа, но она приносит доход, поскольку в праздничные дни тарифы, как правило, немного выше. Однако это обосновано. С точки зрения экономики, в том числе сырьевой, праздники не наносят ущерба. Мы провели почти 12 дней дома, но продолжали посещать магазины и рестораны. Я хотела посетить ресторан, но смогла сделать это только с третьей попытки и занять последний столик. Мы следим за обсуждениями в Государственной Думе, но я полагаю, что в этом году праздники не будут сокращены».

Праздники важны для семейного общения, особенно для многодетных семей. Нужно уметь отдыхать и уделять внимание семье, а не полагаться только на школы и детсады. Глава объединения СОЦПРОФ, экс-депутат Государственной Думы Сергей Вострецов считает, что длинные праздники выгодны для работников, и менять систему не стоит. Важно находить баланс между работой и отдыхом, учитывая, что многие хотят работать в выходные для дополнительного заработка.

«Выходные оплачиваются в двойном размере. Как представитель профсоюза, я выступаю за сохранение данного положения. Это выгодно для работников, которые хотят работать. Те, кто не хочет работать, могут не работать. На данный момент, я считаю, это правильное решение, и его не следует менять».

Мнения наших экспертов сегодня разделились: одни считают, что сокращение продолжительности зимних «каникул» поможет сохранить здоровье граждан, другие уверены, что новогодняя декада отдыха для большинства россиян — это важная часть нашего культурного кода, если хотите — одна из важных скреп российского общества. И издержки, которые несет, например, промышленность из-за десятидневного простоя, вполне компенсируются тем, что отдохнувшие люди с новыми силами навалятся на работу. Возможность провести время в кругу близких в период праздников наполняет людей оптимизмом и положительно сказывается на их продуктивности и настроении.

Кроме того, из-за каникул кто-то теряет, а кто-то находит. Например, сферы услуг, торговли и туризма за 10 новогодних дней получают ощутимую прибыль. Сокращение выходных может негативно повлиять на эти них и привести к снижению доходов. В любом случае, законодателям при принятии решения о возможном сокращении новогодних выходных необходимо тщательно проанализировать все экономические и культурные факторы, чтобы сохранить атмосферу праздника, которую ценят многие поколения наших сограждан.

Виктория Семенова

Теги: #Новый год #Дневной дозор #новогодние праздники
Источник: Псковская Лента Новостей
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