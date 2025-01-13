«Дневной дозор»: Нужно ли сократить продолжительность новогодних праздников?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли сократить продолжительность новогодних праздников?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Вопрос о необходимости сокращения количества новогодних и рождественских выходных в России регулярно вызывает дискуссию среди граждан и экспертов. В то время как многие россияне ценят долгие праздники за возможность отдохнуть и провести время с семьей, в близкой нам Белорусии отказались от праздничной декады. Там график новогодних каникул гораздо скромнее: всего два нерабочих дня — 1 и 2 января, а также Рождество Христово 7 января. Такой подход позволяет сохранить баланс между празднованием и рабочими днями, способствует повышению производительности и экономической активности. Однако, учитывая культурные традиции и эмоциональную составляющую праздников в России, вопрос о сокращении выходных требует тщательного анализа. Нужно ли нам пересматривать устоявшиеся традиции ради экономической выгоды, или же длительные праздники являются важной частью нашей культурной идентичности? Об этом — сегодня говорим с экспертами в программе «Дневной дозор».
Новогодние выходные — это время, когда люди могут отдохнуть, провести время с семьей и зарядиться положительными эмоциями на весь год. Сокращать их не стоит, ведь это важная традиция. Такого мнения придерживается председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов.
Полностью поддерживает такое мнение известный в «южной столице» промышленник, генеральный директор Великолукского кабельного завода Юрий Власюк. По его словам, традиции важны, и многие из нас с нетерпением ждут новогодних праздников. Нужно сохранить эту практику, даже если зимняя погода не всегда радует. В конце концов, работа всегда подождет, а людям нужно время для отдыха.
Против таких длинных новогодних праздников - психолог, бизнес-тренер и бизнес-консультант Сергей Калинин. Праздники, по его словам, могут вызывать стресс и ухудшение психического здоровья при возвращении к работе. Долгий отдых требует осознанного подхода, чтобы избежать конфликтов и негативного влияния на здоровье.
Не согласен с этим мнением псковский промышленник, директор холдинга NPN Игорь Савицкий. Новогодние праздники, отмечает он, важны для культуры и традиций, помогают людям восстановить силы и возвращаться на работу с хорошим настроением. Сокращение каникул нецелесообразно, так как это негативно скажется на производительности и качестве труда сотрудников.
Длительные новогодние праздники могут быть испытанием для здоровья, считает врач-кардиолог Жанна Шлосберг. Переедание и стресс, связанный с выбором подарков, приводят к увеличению числа сердечных приступов. По мнению Жанны Шлосберг, возможно, стоит сократить продолжительность зимних праздников или предложить гражданам более активные формы проведения досуга.
Для туриндустрии праздничные каникулы - «золотое время», отрасль по всей России извлекает прибыль благодаря поддержке внутреннего туризма. С закрытием границ туристы активно путешествуют по стране, и это приносит доход региону, особенно в праздничные дни, когда все услуги предоставляются по повышенным тарифам, - отмечает президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова. Экономика в праздники работает, особенно сфера торговли и услуг, ведь люди продолжают посещать магазины и рестораны. Поэтому доводов за сокращение зимних каникул Гелена Самохвалова не видит.
Праздники важны для семейного общения, особенно для многодетных семей. Нужно уметь отдыхать и уделять внимание семье, а не полагаться только на школы и детсады. Глава объединения СОЦПРОФ, экс-депутат Государственной Думы Сергей Вострецов считает, что длинные праздники выгодны для работников, и менять систему не стоит. Важно находить баланс между работой и отдыхом, учитывая, что многие хотят работать в выходные для дополнительного заработка.
Мнения наших экспертов сегодня разделились: одни считают, что сокращение продолжительности зимних «каникул» поможет сохранить здоровье граждан, другие уверены, что новогодняя декада отдыха для большинства россиян — это важная часть нашего культурного кода, если хотите — одна из важных скреп российского общества. И издержки, которые несет, например, промышленность из-за десятидневного простоя, вполне компенсируются тем, что отдохнувшие люди с новыми силами навалятся на работу. Возможность провести время в кругу близких в период праздников наполняет людей оптимизмом и положительно сказывается на их продуктивности и настроении.
Кроме того, из-за каникул кто-то теряет, а кто-то находит. Например, сферы услуг, торговли и туризма за 10 новогодних дней получают ощутимую прибыль. Сокращение выходных может негативно повлиять на эти них и привести к снижению доходов. В любом случае, законодателям при принятии решения о возможном сокращении новогодних выходных необходимо тщательно проанализировать все экономические и культурные факторы, чтобы сохранить атмосферу праздника, которую ценят многие поколения наших сограждан.
Виктория Семенова