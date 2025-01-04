Общество

Снегопад в Псковской области: красота и её последствия

Циклон «Чарли» превратил Псковскую область в настоящую зимнюю сказку: белоснежные улицы, крыши и деревья, укрытые пушистым снегом, создали неповторимую атмосферу уюта и красоты. Однако такая погода принесла не только эстетическое удовольствие, но и серьёзные трудности. На дорогах города участились аварии из-за сложных условий движения, сильные осадки и ветер стали причиной падения деревьев и повреждения линий электропередач. Жители столкнулись с задержками в работе общественного транспорта и необходимостью расчищать снег на своих участках.

Все выходные губернатор Псковской области Михаил Ведерников оповещал жителей региона о работе энергетиков, которые устраняли последствия мощного снегопада в регионе, устраняли обрыв проводов и ликвидировали налипание снега.

«К вечеру подключили почти 5 тысяч человек от общего числа. Работа продолжается. Наибольшее количество отключений приходится на Стругокрасненский, Плюсский, Псковский, Гдовский, Порховский и Печорский муниципалитеты. Восстановление ведется силами 70 бригад численностью 257 человек. Решением Штаба электросетевого комплекса ПАО Россети Северо-Запад к нам дополнительно направлено 10 бригад из других субъектов. 8 из них прибудут уже к ночи. Отключённых объектов ЖКХ и соцсферы нет», - сообщал губернатор вчера вечером.

Глава Пскова Борис Елкин в своих социальных сетях уведомлял жителей города об активной работе коммунальных служб – пока машины расчищали дороги, на тротуарах в ударном режиме трудились дворники.

«Для одних - зимняя сказка, для других - трудовые будни! Коммунальные службы с ночи расчищают Псков от снега», - написал он в своем телеграм-канале.

Большинство глав муниципальных округов в своих соцсетях также сообщали жителям районов о состоянии дорог и электросетей.

Глава Псковского района Наталья Федорова сегодня утром написала, что без электричества остаются 33 населенных пункта - ликвидация последствий обильного снегопада, принесенного циклоном «Чарли», продолжается.

«Энергетики прикладывают максимум усилий, чтобы как можно скорее восстановить работу сетей. Коммунальщики также продолжают расчистку дорог и дворов от снега. Заметные температурные качели, сохраняющееся сильное налипание мокрого снега на провода, ощутимо осложняют работу специалистов. Тем не менее, все поступившие от населения заявки приняты и находятся в отработке», - отчиталась глава района.

Энергетики сообщают, что после циклона «Чарли» в Псковской области удалось убрать уже 1275 деревьев с линий электропередач.

Несколько деревьев упало и в региональном центре. Так, сообщается, что под тяжестью снега упало дерево на улице Инженерной и возле детского сада на улице Олега Кошевого в Пскове.

Погода, конечно, вызвала гололед, что спровоцировало повышенное количество ДТП в регионе. Несколько машин столкнулись в Неелово, грузовик съехал в кювет в районе деревни Заполье под Плюссой, а на Рижском проспекте в Пскове автомобиль столкнулся с городским автобусом.

Сегодняшнее утро встретило псковичей пробками на дорогах. Везде, где обычно возникают заторы, — дальний Рижский, Юбилейная, площадь Ленина - автомобили стояли плотной группой. После снегопада дорожные условия еще не пришли в норму, учитывайте это при планировании маршрута и выборе скоростного режима.

Несмотря на все сложности, псковичи стараются сохранять оптимизм и активно выкладывают фотографии заснеженного города в соцсети, делятся снимками снеговиков.

Обильный снегопад однозначно преобразил Псков, однако такая красота не обошлась без трудностей. Коммунальные службы и энергетики столкнулись с серьезными вызовами, связанными с уборкой снега, обеспечением безопасности на дорогах, восстановлением электросетей. Несмотря на оперативные меры, снежные заносы и наледь создали неудобства для жителей и осложнили транспортное сообщение, но псковичи не унывают и даже в сложных ситуациях находят красоту и вдохновение.

Ксения Журавкова