Общество

Для ликвидации последствий циклона «Чарли» в Псковскую область привлекли дополнительные бригады

Дополнительные 32 бригады из соседних регионов привлекли в Псковскую область для ликвидации последствий циклона «Чарли», сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Видео: Telegram-канал «Россети Северо-Запад»

«Увеличили группировку сил и средств для ликвидации последствий снежного циклона «Чарли» в Псковской области. Дополнительно привлекли 32 бригады из соседних регионов. Сейчас на смене 121 бригада, задействованы 146 единиц техники. Псковский филиал работает в особом режиме. Продолжаем работать круглосуточно до полной ликвидации последствий стихии. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме», - говорится в сообщении.

«Россети Северо-Запад» обратили внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).