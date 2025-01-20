Общество

Вечный огонь в Локне расположат на центральном братском захоронении

Вечный огонь будет оборудован на центральном братском захоронении в Локне в год 80-летия Великой Победы, сообщил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Антон Дымов / «ВКонтакте»

С предложением поддержать идею создания нового Вечного огня обратился глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.

«Ранее с подобной инициативой ко мне обратилась глава Псковского района Наталья Федорова - об оборудовании нового символа памяти на мемориале в деревне Ершово», - отметил Антон Дымов.

Идеи одобрены и согласованы генеральным директором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым в рамках всероссийской программы «Храним огонь памяти». Компания «Газпром газораспределение Псков» взяла на себя обязательства выполнить все необходимые работы по проектированию, строительству газопроводов к горелкам и установке на Вечных огнях необходимого оборудования.

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«На сессии собрания депутатов Локнянского муниципального округа обсудили этапы реализации этого значимого для всех проекта. Газовикам необходимо выполнить техническую часть проекта, а муниципалитету подготовить центральное братское захоронение к торжественному событию в день 80-летия Великой Победы - зажжению нового символа вечной памяти о подвиге наших предков», - уточнил Антон Дымов.