Общество

Случаи свиного гриппа продолжают фиксировать в Псковской области

Очередной случай свиного гриппа зафиксировал Роспотребнадзор на прошлой неделе, с 20 по 26 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

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Напомним, первый в эпидемическом сезоне случай заболевания свиным гриппом у человека выявили в Псковской области в начале января 2025 года.

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Вирус гриппа A (H1N1) легко передается от человека к человеку и вызывает респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста.

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Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), а также люди с ослабленным иммунитетом.