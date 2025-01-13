Общество

Как защититься от свиного гриппа, рассказали псковичам в Роспотребнадзоре

Способы защиты от свиного гриппа перечислили жителям Псковской области в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Вирус гриппа A (H1N1) легко передается от человека к человеку и вызывает респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста.

Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), а также люди с ослабленным иммунитетом.

Специалисты дают следующие рекомендации: часто мыть руки с мылом, а также чистить и дезинфицировать поверхности, используя бытовые моющие средства.

«Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа. Мытье с мылом удаляет и уничтожает микробы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь дезинфицирующими салфетками», - советуют в Роспотребнадзоре.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев) удаляет и уничтожает вирус.

Стоит соблюдать расстояние и этикет:

Избегать близкого контакта с больными людьми. Соблюдать расстояние не менее метра от больных.

Избегать поездок и многолюдных мест.

Прикрывать рот и нос платком при кашле или чихании.

Не трогать руками глаза, нос или рот. Гриппозный вирус распространяется этими путями.

Не сплевывать в общественных местах.

Надевать маску или использовать другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

«Также здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность», - рекомендуют эксперты.

Симптомы заражения вирусом H1N1:

высокая температура тела (97%);

кашель (94%);

насморк (59%);

боль в горле (50%);

головная боль (47%);

учащенное дыхание (41%);

боли в мышцах (35%);

конъюнктивит (9%).

Что делать в случае заболевания гриппом?

Оставаться дома и срочно обращаться к врачу.

Следовать предписаниям врача, соблюдать постельный режим и пить как можно больше жидкости.

Избегать многолюдных мест. Надевать гигиеническую маску для снижения риска распространения инфекции.

Прикрывать рот и нос платком при чихании или кашле. Как можно чаще мыть руки с мылом.

Напомним, первый в эпидемическом сезоне случай заболевания свиным гриппом у человека выявили в Псковской области.