Как защититься от свиного гриппа, рассказали псковичам в Роспотребнадзоре

Способы защиты от свиного гриппа перечислили жителям Псковской области в региональном управлении Роспотребнадзора.
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Вирус гриппа A (H1N1) легко передается от человека к человеку и вызывает респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста.
Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), а также люди с ослабленным иммунитетом.
Специалисты дают следующие рекомендации: часто мыть руки с мылом, а также чистить и дезинфицировать поверхности, используя бытовые моющие средства.
«Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа. Мытье с мылом удаляет и уничтожает микробы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь дезинфицирующими салфетками», - советуют в Роспотребнадзоре.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев) удаляет и уничтожает вирус.
Стоит соблюдать расстояние и этикет:
- Избегать близкого контакта с больными людьми. Соблюдать расстояние не менее метра от больных.
- Избегать поездок и многолюдных мест.
- Прикрывать рот и нос платком при кашле или чихании.
- Не трогать руками глаза, нос или рот. Гриппозный вирус распространяется этими путями.
- Не сплевывать в общественных местах.
- Надевать маску или использовать другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.
«Также здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность», - рекомендуют эксперты.
Симптомы заражения вирусом H1N1:
- высокая температура тела (97%);
- кашель (94%);
- насморк (59%);
- боль в горле (50%);
- головная боль (47%);
- учащенное дыхание (41%);
- боли в мышцах (35%);
- конъюнктивит (9%).
Что делать в случае заболевания гриппом?
- Оставаться дома и срочно обращаться к врачу.
- Следовать предписаниям врача, соблюдать постельный режим и пить как можно больше жидкости.
- Избегать многолюдных мест. Надевать гигиеническую маску для снижения риска распространения инфекции.
- Прикрывать рот и нос платком при чихании или кашле. Как можно чаще мыть руки с мылом.
Напомним, первый в эпидемическом сезоне случай заболевания свиным гриппом у человека выявили в Псковской области.