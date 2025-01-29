Общество

Норма о противодействии фальсификации истории появилась в региональном законодательстве

Противодействие фальсификации истории на законодательном уровне определили как основополагающую цель патриотического воспитания в Псковской области. По инициативе прокуратуры депутаты Собрания внесли изменения в закон «О патриотическом воспитании в Псковской области», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Авторы инициативы поясняют необходимость дополнения регионального законодательства такой правовой нормой тем, что проблема фальсификации и искажения истории в ущерб интересам Российской Федерации приобретает всё более ярко выраженную важность международного масштаба. Противодействие фальсификации истории особенно актуально в условиях проведения специальной военной операции.

Закон также декларирует, что основной целью патриотического воспитания является формирование у граждан общероссийской гражданской идентичности, развитие в обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, нравственности и духовности. Патриотическое воспитание должно прививать гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов государства и региона – флага, герба и гимна.

В отдельной статье прописаны полномочия органов государственной власти области в сфере патриотического воспитания.