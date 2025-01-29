Увеличены денежные поощрения для сотрудников Счетной палаты Псковской области

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Пособие по безработице с 1 февраля проиндексируют на 9,5%

За незаконную вырубку леса в Красногородском районе обвиняемому грозит до 7 лет тюремного заключения

День Снегурочки и Деда Мороза отмечают 30 января

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом в США. ВИДЕО

Более миллиарда рублей будет направлено на капремонт образовательных учреждений региона в 2025 году

Пскович рисковал лишиться квартиры из-за задолженности в два миллиона рублей перед знакомым

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