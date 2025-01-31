Общество

«Палкинские ряды» получили территорию в центре Пскова для строительства фермерского рынка

ООО «Палкинские ряды» предоставили право на получение земельного участка на месте бывшего «Белорусского рынка», расположенного между улицами Ленина и Карла Маркса в Пскове, в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Псковской области.

«Предоставить ООО "Палкинские ряды" право на получение земельного участка с кадастровым номером 60:27:0010311:334, местоположением: город Псков, улица Карла Маркса, дом l А, площадью 10 151 квадратный метр, видом разрешенного использования «Рынки» (код 4.3) в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта "Строительство фермерского рынка в городе Пскове"», - говорится в документе.

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Напомним, 17 сентября члены областного Совета по инвестициям во главе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым согласовали проект строительства фермерского рынка.