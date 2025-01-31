Общество

Наталья Федорова о своих заместителях, муниципальной реформе и отчете полиции

В Псковской области проходит третий этап муниципальной реформы. На пути преобразования, в частности, Псковский район. 4 февраля на сессии Псковского районного Собрания депутаты поддержали инициативу о преобразовании муниципалитета в округ. В интервью с корреспондентом Псковской Ленты Новостей глава Псковского района Наталья Фёдорова поделилась подробностями о прошедших в районе публичных слушаниях и высказала свое мнение о преимуществах преобразования. Кроме того, глава района рассказала о своем новом заместителе, которого сегодня представили депутатам, и дала оценку отчету начальника ОМВД России по Псковскому району за 2024 год.

- Наталья Анатольевна, расскажите, как проходили публичные слушания, везде ли они состоялись? В целом муниципальная реформа идет гладко или с пробуксовкой?

- Наш район входит в третий этап муниципальной реформы. Конечно, мы учитываем опыт наших коллег. Прежде чем приступить к работе по преобразованию нашего района, мы внимательно изучили его и определили свою собственную позицию, ведь каждый район уникален и имеет свои особенности. Однако, обсудив этот вопрос с коллегами, мы пришли к выводу, что уже готовы к переходу на новую систему управления. Публичные слушания прошли у нас 11 раз, потому что у нас 10 сельских поселений. На этих слушаниях мы отвечали на вопросы жителей, которые в основном интересовались, не изменится ли система обращений граждан и оказания услуг на местах. Именно это всегда вызывает наибольшее беспокойство у жителей. Однако предварительная структура, которую мы разработали, как раз обеспечивает большую доступность. На местах останутся те же здания (администраций волостей). Мы стремимся сохранить всех сотрудников, штат территориальных управлений будет прежним. Кроме того, мы рассматриваем возможность сделать их юридическими лицами для большей самостоятельности.

Публичные слушания прошли в спокойной и конструктивной обстановке. Люди смогли задать волнующие их вопросы и получить ответы. Мы рассмотрели все обращения. Кроме того, помимо структуры, мы занимаемся подготовкой штатного расписания и передачей имущества. На самом деле, вопросов очень много, но все они решаются в плановом режиме. На данный момент в сельских поселениях уже прошло 10 сессий, на которых были приняты положительные решения о преобразовании. Сегодня на сессии районного Собрания мы окончательно утвердили эти решения, после чего направим соответствующее ходатайство в областное Собрание.

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- На ваш взгляд, муниципальная реформа во благо пойдет району, его жителям? После такого длительного обсуждения, какие плюсы вы видите?

- Это возможность для всех получать одинаковые услуги и платить одинаковые налоги. То есть равнодоступность для всех, независимо от того, на какой территории вы живёте. Это открывает двери для небольших населённых пунктов, позволяя им участвовать в различных федеральных программах. Мы говорим не только о бюджете области, но и о более масштабных программах, которые реализуются на федеральном уровне.

- Сегодня депутатам представили нового заместителя главы администрации Псковского района Дениса Позднякова. Расскажите о новом специалисте. Давно ли человек живет, работает в Псковском районе? Почему именно он был выбран для курирования таких важных сфер как ЖКХ и КУМИ?

- У нас есть комитет по вопросам ЖКХ и строительства, и он довольно обширный. Поэтому для меня было важно, чтобы человек, который будет работать в этой сфере, обладал соответствующими знаниями и навыками. Денис Александрович имеет соответствующее образование и опыт работы в этой области. Он пришёл к нам из бизнеса, где занимался ремонтными и строительными работами. Поэтому человек грамотный, который разбирается в этом направлении. Это очень важно. После ухода моего предыдущего заместителя на его место образовалась вакантная должность. Несмотря на некоторые трудности, мы смогли закрыть эту позицию собственными силами. Однако данное направление требует особого внимания. Я считаю, что у кандидата есть опыт, практика и желание работать. Уверена, что мы справимся с этой задачей.

- В целом, как мы понимаем, ваша команда сформирована теперь уже целиком. Расскажите о своих заместителях, кто за что отвечает?

- Да, команда сформирована, команда достаточно устойчивая, люди с определенным опытом. Первый заместитель Артём Иванов курирует направления, связанные с главным управлением МЧС и чрезвычайными ситуациями, а также координирует дорожную деятельность. Юрий Кремнев занимается муниципальным контролем, работой с межселенными территориями и поселениями, а также информационным сопровождением. Татьяна Васильева отвечает за социальную сферу, а о Денисе Позднякове я уже упоминала.

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- На сессии депутаты заслушали доклад начальника ОМВД России по Псковскому району Андрея Кабишева. Как обстоят дела с борьбой с преступностью в Псковском районе, какие основные показатели вы для себя вынесли?

- Доклад был не очень долгим, но очень информативным. Особенно хотелось бы отметить, что в нём были выделены основные направления и ключевые показатели. Представитель полиции открыто обсудил с депутатами некоторые сложности в своей работе. Мы также затронули актуальные вопросы, особенно касающиеся несовершеннолетних, так как это один из самых острых вопросов.

Хочу подчеркнуть, что показатели в целом остались на уровне прошлого года. Мы все переживаем за ситуацию в нашем районе, который отличается тем, что количество жителей здесь постоянно растёт, особенно в новых современных микрорайонах. Это создаёт определённые трудности для полиции. Если в деревне все друг друга знают, то здесь как раз важен фактор новизны. И для участков тоже. Поэтому я хочу подчеркнуть, что несмотря на значительный рост населения и определённые кадровые трудности, которые были отмечены депутатами, работа полиции по организации внутренних процессов оценивается на достаточно высоком уровне. Ведь сейчас трудности есть у всех.

Выросла раскрываемость по IT-преступлениям. Это говорит о том, что и профилактическая работа сыграла свою роль. Люди стали более бдительны. И сама раскрываемость увеличилась. Такой положительный сдвиг. Единственное, что огорчает, это безопасность на наших дорогах. К сожалению, наблюдается негативная тенденция по аварийности. Вчера мы обсуждали этот вопрос с начальником областного управления ГАИ Владимиром Анатольевичем Папортом. К сожалению, динамика действительно негативная. Поэтому уже на следующей неделе мы планируем создать рабочую комиссию, в которую войдут представители областных структур. Этот вопрос находится на особом контроле, и мы работаем над его решением совместно.

Беседовал Андрей Николаев