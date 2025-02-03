Депутаты Псковского районного Собрания поддержали преобразование муниципалитета в округ

На состоявшейся 4 февраля сессии депутаты Псковского районного Собрания дали согласие на преобразование муниципалитета в округ, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
Ранее в десяти сельских поселениях Псковского района состоялись сессии, на которых были приняты положительные решения о преобразовании.
«Далее инициатива будет внесена в Псковское областное Собрание для принятия соответствующего закона», - рассказала Наталья Федорова.
По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.