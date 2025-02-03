Политика

Депутаты Псковского районного Собрания поддержали преобразование муниципалитета в округ

На состоявшейся 4 февраля сессии депутаты Псковского районного Собрания дали согласие на преобразование муниципалитета в округ, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Ранее в десяти сельских поселениях Псковского района состоялись сессии, на которых были приняты положительные решения о преобразовании.

«Далее инициатива будет внесена в Псковское областное Собрание для принятия соответствующего закона», - рассказала Наталья Федорова.

Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в 2023 году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском, Гдовском и Усвятском районах.

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По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.