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Возможные причины отказа женщины от своих новорожденных детей назвала психолог

Отказ от новорожденного ребёнка — это тяжёлое и эмоционально сложное решение, которое принимается многими женщинами по разным причинам, подробнее о них рассказала психолог Елена Горелова.

Фото: wirestock / frepik

«Иногда, когда женщина оказывается в ситуации, где она не готова к материнству, ее выбор может быть неким образом обусловлен. Это связано с множеством факторов», - рассказала психолог.

Экономические обстоятельства, отсутствие поддержки со стороны близких людей или даже социальное давление могут оказать решающее влияние на принятие решения. Одной из причин отказа может быть неспособность обеспечить ребёнка материальными средствами.

«Не каждая женщина может себе позволить взять на себя бремя ответственности за нового человека. Она может ощущать, что не сможет обеспечить ему достойные условия жизни. Это приводит к чувству безысходности», — объясняет эксперт.

Также необходимо принимать во внимание психоэмоциональное состояние. Беременность и роды являются стрессовыми событиями. В некоторых случаях у женщины может развиться послеродовая депрессия, которая негативно влияет на её способность принимать решения и осознавать последствия своих действий. Кроме того, важную роль могут играть отношения с партнёром.

«Если мать оказывается в одиночестве и не получает поддержки от отца, это может усугубить ее состояние. В таком случае страх одиночества и неуверенность в будущем становятся основными факторами, определяющими ее выбор», — пояснила психолог.

Важно учитывать, что в принятии решения о судьбе ребёнка также играют роль культурные традиции. В некоторых культурах и социальных группах отказ от ребёнка может восприниматься как менее серьёзный поступок, чем в других, пишет RuNews24.ru.

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