Общество

Расширены меры поддержки детей псковских ветеранов СВО, получивших инвалидность

Детей ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность, в Псковской области освободили от платы за питание в детских садах, сообщается в Telegram-канале губернатора Михаила Ведерникова.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Подписал изменения в указ №193-УГ, который регулирует меры поддержки участников специальной военной операции и их семей», - рассказал губернатор.

Он пояснил, что общественный помощник губернатора Наталья Герасимова обратила внимание, что дети ветеранов СВО, получивших инвалидность, не освобождены от платы на питание в детском саду. Ранее в указе речь шла только о горячем питании в школах и организациях среднего профессионального образования.

«Исправили это упущение. Указ дополнен, плата за присмотр и уход за детьми в организациях дошкольного образования более взиматься не будет. Необходимые средства в бюджете выделены», - добавил губернатор.