Общество

Псковская область заняла 64 место по качеству жизни

Псковская область заняла 64 место по качеству жизни. Первые позиции в рейтинге регионов России по качеству жизни, как и в прежние годы, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают рейтинг Республика Тыва, Ингушетия и Еврейская автономная область, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

За год Псковская область опустилась на одно место, рейтинговый балл составил - 49,027.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

2 место - Санкт-Петербург;

6 место - Ленинградская область;

8 место - Калининградская область;

39 место - Вологодская область;

43 место - Мурманская область;

54 место - Новгородская область;

56 место - Архангельская область;

75 место - Республика Карелия;

77 место - Ненецкий автономный округ.

Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни за 2024 год по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Сводный рейтинговый балл у этих трех регионов превышает 80 (возможный диапазон от 1 до 100). Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже в течение многих лет и по рейтинговому баллу по-прежнему существенно опережает следующие за ними субъекты Федерации. У региона, занимающего четвертое место, рейтинговый балл чуть выше 76. Кроме них в первую десятку также входят: Краснодарский край, Татарстан, Ленинградская, Ростовская, Калининградская, Самарская области и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Как отмечают эксперты, по сравнению с предыдущим годом состав первой десятки остался прежним, но немного изменилось расположение их мест. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра потерял две позиции, опустившись с восьмой на десятую строчку, а Ростовская область продолжила улучшать позиции и поднялась на два места вверх, с девятого на седьмое.