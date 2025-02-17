Общество

Ремонт школы №7 имени Антона Злобина стартовал в Великих Луках

В Великих Луках начался капитальный ремонт школы №7 имени Антона Злобина. Подрядчики уже приступили к демонтажным работам, которые проходят под строгим контролем заказчика и специалистов управления капитального строительства. На сегодняшний день график выполнения работ соблюдается, на объекте работают специалисты и прорабы, сообщил глава администрации города Андрей Беляев в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Андрей Беляев / Telegram-канал

Ремонт включает в себя 14 видов общестроительных работ, таких как замена инженерных коммуникаций, ремонт классов, частичный ремонт кровли, установка новых окон и другие важные мероприятия. Глава администрации города подчеркнул, что при разработке дизайн-проекта ремонта активно привлекались ученики школы и представители родительского комитета. Опросы проводились среди всех участников образовательного процесса, а также был организован конкурс дизайнерских проектов. В результате этих мероприятий была разработана концепция дизайнерского оформления школы.

Все работы осуществляются в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Руководство города держит процесс ремонта под особым контролем, создав рабочую группу из представителей администрации и надзорных органов.