Общество

Великолукская школа №7 готовится к капитальному ремонту

Великолукская школа №7 имени Антона Злобина готовится к капитальному ремонту. Местное городское отделение «Единой России» возьмет ход его проведения на контроль, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фотографии: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Чтобы оценить, как идет подготовка к капремонту, а также выяснить, как будет организован учебный процесс в школе №7 Великих Лук в период ремонтных работ, учреждение посетили депутат Великолукской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Белюков и секретарь Великолукского городского местного отделения партии Константин Максимов вместе заместителем главы администрации города Великие Луки Екатериной Семёновой и начальником управления образования Викторией Крюковой.

В ходе визита партийцы пообщались с директором школы, членом партии, членом РПС Натальей Демиховской, школьниками.

«Настроение у коллектива и учащихся позитивное, все ждут начала ремонтных работ, которые начнутся уже совсем скоро - с 1 февраля, и постепенно к ним готовятся. Контракт на проведение работ уже подписан, подрядчик побывал на объекте. Согласно контракту, ремонт должен быть завершен до 30 ноября текущего года», - рассказали в отделении партии.

В школе №7 учится более 800 детей, поэтому особое внимание уделили тому, как будет организован учебный процесс в период капитального ремонта учреждения. Учащихся школы №7 временно примут в свои стены четыре образовательных учреждения. Два из них расположены в этом же Заречном районе, это кадетская школа и школа №1. Еще две школы - №5 и лицей №11 находятся в центральной части Великих Лук.

В школе №7, которой в прошлом году исполнилось 50 лет, будут отремонтированы классы, спортзал, актовый зал, столовая, будут заменены коммуникации, приобретено новое учебное оборудование.

После завершения ремонта школа №7 станет соответствовать всем современным требованиям, которые предъявляют к ней нынешние поколения и учащихся, и педагогов, отметили в отделении партии.

Со стороны Великолукского городского местного отделения партии «Единая Россия» будет осуществляться общественный контроль за ходом ремонтных работ.

Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом на Съезде «Единой России».