Общество

Хозяева жестоко избитой в порховском селе собаки по кличке Катыш вернули питомца обратно в приют

Семья, взявшая ранее жестоко избитую в Порховском муниципальном округе собаку по кличке Катыш, вернула питомца в приют. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в приюте «Добрый Северо-Запад», это произошло «по совершенно объективным семейным обстоятельствам».



Фото: сообщество «Приют ДОБРЫЙ Северо-Запад» ВКонтакте

«Катыша вернули по совершенно объективным семейным обстоятельствам, и у нас нет ни одной претензии к хозяевам… <> У хозяйки осталась наша отказница Тая, и она счастлива», - рассказали сотрудники приюта.



Новость о возвращении собаки по нераскрытым причинам обратно в приют вызвала всплеск негодования и волну вопросов в комментариях сообщества.



«А почему столько таинственности? Почему честно не сказать о причине возврата? Надоел или причины в поведении? Очень неприятный осадочек от новости», - выразила свое мнение подписчица сообщества.



Некоторые участники обсуждения приняли нейтральную сторону.



«Не судите, да не судимы будете. Мудро. Одно точно - животные никогда не предадут хозяина», - заключила женщина в комментариях.



Напомним, по факту избиения Катыша было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного расследования установлено, что житель села Славковичи Порховского района 12 июня 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии несовершеннолетних позвал к себе собаку, которая ранее его знала, и неоднократно ударил ее о землю, чем причинил ей увечья в виде черепно-мозговой травмы, политравмы и контузии легких.