Происшествия

Щенка пытались забить о землю в порховском селе, а после выбросили в помойку. ВИДЕО

Щенка по имени Катыш пытались забить насмерть в селе Славковичи Порховского района. Видео с жестоким обращением с собакой разместили в группе приюта «Добрый» (Северо-Запад) в социальной сети «ВКонтакте».

Фото и видео здесь и далее: приют «Добрый» (Северо-Запад) / «ВКонтакте»

«Слабонервным не смотреть. Невыносимая жестокость. И эти "люди" среди нас», - прокомментировали видео в зооприюте.

Щенок выжил, ему один год. Состояние крайне тяжёлое: черепно-мозговая травма, в брюшной полости свободная жидкость, что говорит о возможном разрыве внутренних органов. Выбиты оба глаза, не реагируют, но хирург надеется, что после снятия отёка один глаз удастся спасти, рассказали в зооприюте.

«Очень боится, и это понятно. Сейчас главное, чтобы малыш выжил», - подчеркнули в «Добром».

Отмечается, что Катыша уже ждут в семье «одни из самых замечательных людей в Пскове».

Помочь в лечении собаки можно по реквизитам: