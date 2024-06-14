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Происшествия

Щенка пытались забить о землю в порховском селе, а после выбросили в помойку. ВИДЕО

14.06.2024 09:57|ПсковКомментариев: 0

Щенка по имени Катыш пытались забить насмерть в селе Славковичи Порховского района. Видео с жестоким обращением с собакой разместили в группе приюта «Добрый» (Северо-Запад) в социальной сети «ВКонтакте». 

Фото и видео здесь и далее: приют «Добрый» (Северо-Запад) / «ВКонтакте»

«Слабонервным не смотреть. Невыносимая жестокость. И эти "люди" среди нас», - прокомментировали видео в зооприюте. 

Щенок выжил, ему один год. Состояние крайне тяжёлое: черепно-мозговая травма, в брюшной полости свободная жидкость, что говорит о возможном разрыве внутренних органов. Выбиты оба глаза, не реагируют, но хирург надеется, что после снятия отёка один глаз удастся спасти, рассказали в зооприюте.

«Очень боится, и это понятно. Сейчас главное, чтобы малыш выжил», - подчеркнули в «Добром». 

Отмечается, что Катыша уже ждут в семье «одни из самых замечательных людей в Пскове». 

Помочь в лечении собаки можно по реквизитам: 

  • На карту 4817 7603 5281 2345 (без пробелов), Сбер. Т. С. Журавлёва. Карта привязана к номеру: 89602295880.
  • PayPal TatianaS87@mail.ru
  • АНО зооприют «Добрый» (Северо-Запад). Расчётный счёт: 40703810951000000446. ИНН: 6017011820. КПП: 601701001. ОГРН: 1166000050193. Банк: Псковское отделение №8630 ПАО Сбербанк. БИК: 045805602. Кор. счёт: 30101810300000000602
Теги: #животные
Источник: Псковская Лента Новостей
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