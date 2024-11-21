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Суд по делу о жестоком избиении щенка Катыша стартует в Порхове 26 ноября

Первое судебное заседание по уголовному делу о жестоком избиении и попытке убийства щенка Катыша пройдет в Порхове 26 ноября в 10:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в приюте «Добрый. Северо-Запад».

Фото: приют «Добрый»

Заседание пройдет по адресу: улица Пушкина, 45.

«Эта история получила огромный резонанс и всколыхнула всю Россию, потрясенное общество требует наказания нелюдям, и мы намерены этого добиться! Спасибо! Катыш жив благодаря вам!» - подчеркнули в приюте.

Напомним, перед судом предстанет житель села Славковичи Порховского района за нанесение увечий собаке.

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В ходе предварительного расследования установлено, что 12 июня житель села Славковичи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии несовершеннолетних позвал к себе собаку, которая ранее его знала, и неоднократно ударил ее о землю, чем причинил ей увечья в виде черепно-мозговой травмы, политравмы и контузии легких.

Прокурор Порховского района утвердил обвинительное заключение в отношении мужчины, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «в» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным).

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.