Общество

Память всех, кто отстаивал интересы города, почтили в Великих Луках

Память всех, кто отстаивал интересы города в разные исторические периоды, почтили в Великих Луках в преддверии Дня защитника Отечества, сообщил профессор ВЛГАФК, депутат Великолукской городской Думы, председатель местного отделения Российского военно-исторического общества Дмитрий Белюков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В митинге и возложении цветов к памятным местам города воинской славы Великие Луки приняли участие представители власти, члены местного отделения Российского военно-исторического общества.

А также члены общественных организаций.

Мероприятия не обошли стороной и активная молодёжь, студенты Великолукской государственной академии физической культуры и Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.