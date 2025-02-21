Общество

Ирина Иванова: Программа «Герои земли Псковской» поможет участникам СВО найти себя

Программа «Герои земли Псковской» предназначена для помощи ветеранам специальной военной операции в социализации в возвращении в жизнь, а не для закрытия вакансий на местах, об этом директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова сообщила 24 февраля на пресс-конференции, посвященной запуску и реализации программы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Распределения в чистом виде программа не предполагает. Речь ведется о желании участников дальше служить Родине, только уже на гражданской службе. Он проходит обучение, работает с наставником, у него идут стажировки. Речь не идёт ни о каком перераспределении, это скорее помощь. Мы покажем, что такое государственная служба, муниципальная служба. Здесь мы должны им лишь помочь, ни о каком назначении через силу речи не идёт. Программа создана не для того, чтобы закрыть вакансии в регионе, а для того, чтобы помочь социализироваться, найти себя», — сказала Ирина Иванова.

После прохождения обучения участники программы получат документ о переподготовке.

Региональная кадровая программа «Герои земли Псковской» стартовала в Псковской области в День защитника Отечества, 23 февраля. Она даст возможность участникам и ветеранам специальной военной операции пройти обучение в Президентской академии и в дальнейшем трудоустроиться в органах государственной власти, местного самоуправления, общественных и других организациях Псковской области.

Регистрация участников программы продлится с 23 февраля до 31 марта 2025 года на сайте. С 1 по 30 апреля начнется этап тестирования. С 1 по 31 мая пройдут очные собеседования участников с экспертной группой.