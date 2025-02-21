Общество

Алексей Наумец: Благодаря программе «Герои земли Псковской» ветераны смогут и дальше приносить пользу нашему государству

Ветераны СВО должны иметь возможность пройти обучение по специальной программе, чтобы успешно вернуться к мирной жизни. Об этом рассказал сенатор от Псковской области Алексей Наумец.

«Самое главное, чтобы сейчас все, кто участвовал в специальной военной операции, ребята, кто сейчас уже завершил службу в вооруженных силах, имели возможность получить такой социальный лифт. Пройдя обучение по специальной программе, они будут иметь возможность обучиться по конкретной специальности и уже прийти работать. В своем деле, в своей сфере они будут профессионалами. Смогут продолжить приносить пользу нашему государству», – сказал Алексей Наумец.

Он уточнил, что региональная кадровая программа «Герои земли Псковской» поможет ветеранам СВО понять, что они не забыты государством, и им оказывается полноценная помощь в адаптации к мирной жизни.

«Было время, когда они участвовал в войне с оружием на руках, защищали интересы нашего государства. Теперь государство помогает ему», – уточнил сенатор.

Региональная кадровая программа «Герои земли Псковской» стартовала в День защитника Отечества, 23 февраля, в Псковской области. Она даст возможность участникам и ветеранам специальной военной операции пройти обучение в Президентской академии и в дальнейшем трудоустроиться в органах государственной власти, местного самоуправления, общественных и других организациях Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Регистрация участников программы продлится с 23 февраля до 31 марта 2025 года на сайте https://герои.псков.рф. Затем с 1 по 30 апреля начнется этап тестирования. С 1 по 31 мая пройдут очные собеседования участников с экспертной группой.