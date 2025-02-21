Общество

Эксперты назвали домыслом информацию о штрафах за неправильную дверь в квартиру

Информация о том, что за открытие входной двери наружу собственников жилья в многоквартирных домах ждет штраф в 15 тыс. рублей, не соответствует действительности.

В СМИ появилась информация, что для тех собственников, которые самовольно сделали открывание входной двери в свою квартиру наружу, с 1 января размер штрафа увеличен до 15 тыс. рублей. Это связано с нарушением правил пожарной безопасности. Кроме того, соседи могут потребовать вернуть дверь в исходное состояние, при котором она открывалась внутрь квартиры.

"В последнее время участились случаи хайпа в сфере правового регулирования ЖКХ. В СМИ появилась информация, что всех подряд будут штрафовать на 15 тыс. рублей за то, что у них в квартиру дверь открывается "не в ту сторону". Однако дверь сама по себе еще не является по закону эвакуационным путем и не попадает автоматом под соответствующие нормы противопожарной безопасности", - рассказала советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова. По ее словам, если конкретная дверь в квартире препятствует эвакуации граждан, в том числе и по причине того, что она не в ту сторону открывается, то контролирующие органы могут потребовать устранить нарушение.

Адвокат Екатерина Тютюнникова напомнила, что пункт 4.2.22 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" содержит следующее требование: "Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации, должны открываться по направлению выхода из здания".

По словам Тютюнниковой, судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ было вынесено определение по делу, касающемуся направления открывания входной двери квартиры в многоквартирном доме. Спор возник между жильцами из-за того, что одна из сторон установила дверь, открывающуюся наружу, что, по мнению соседей, нарушало их права и создавало угрозу безопасности.

Основные выводы ВС РФ гласят: требования к открыванию дверей применяются только на стадии проектирования и строительства зданий, продолжила юрист. "Индивидуальные изменения собственников не подпадают под эти нормы, если они не создают явной угрозы безопасности. Истцы не доказали, что дверь мешает эвакуации или ограничивает их права. Фактически, она не создает препятствий для использования коридора. Собственники квартиры вправе самостоятельно определять параметры своей двери, если это не нарушает права других жильцов. Четких оснований для штрафа за открывание двери наружу нет", - заключила Тютюнникова.

Эксперт Народного фронта Павел Склянчук сообщил, что сторона открывания входной двери в квартиру может быть любой. Штрафы за это не предусмотрены, пишет ТАСС.

"На некоторых лестничных площадках, наоборот, двери идут впритык с соседскими, и удобнее их открывать внутрь. Однако если входная дверь в подъезде не будет открываться наружу, это будет расцениваться как нарушение требований пожарной безопасности управляющей компанией, поскольку создает сложности эвакуации", - объяснил Склянчук.