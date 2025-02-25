Общество

Программа «Псковский гектар» привлекает соотечественников — Елена Полонская

Программа «Псковский гектар» привлекает соотечественников. Такое мнение выразила уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«За последний месяц вопрос номер один - это вопрос получения "Псковского гектара"», - рассказала Елена Полонская.

Уполномоченный по работе с соотечественниками поделилась, что в сельскую местность чаще всего хотят переехать люди пожилого возраста или те, кто работает удаленно. «Сейчас переезжают семьи, работающие в IT-сфере», - пояснила она.

Елена Полонская отметила, что, например, в невельской деревне Кубок проживает одна семья из Канады и пять из Германии. «Недавно к нам приехала композитор из Норвегии. Она сказала, что Псковская область - это самое лучшее место в мире для проживания», - заключила гостья студии.

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Напомним, в 2019 году губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал, что власти Псковской области разрабатывают законопроект, согласно которому земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование для индивидуального строительства и ведения личного хозяйства. В 2024 году программа была запущена.