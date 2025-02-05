Общество

14 соотечественников из Латвии и Эстонии прибыли в Псковскую область в январе

14 соотечественников из Латвии и Эстонии прибыли в Псковскую область за январь 2025 года, сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, выступая в режиме видео-конференц-связи в первом заседании рабочей группы Совета глав субъектов РФ при МИД России по вопросам переселения иностранных граждан, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Фотографии комитета по труду и занятости Псковской области

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, участниками мероприятия стали представители администрации президента Российской Федерации, Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы РФ, Министерства иностранных дел РФ, Главного управления по вопросам миграции МВД России, Россотрудничества, Агентства стратегических инициатив, а также руководство ряда российских регионов.

Члены рабочей группы обсудили вопроса оказания гуманитарной поддержки соотечественникам и иностранным гражданам, желающим переехать в Россию, и предложения по совершенствованию законодательства в этом направлении.

Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев рассказал, что за последние годы был принят ряд законодательных решений, призванных упростить возвращение соотечественников на Родину: «Введен институт репатриации, упрощены правила получения российского гражданства для участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, принят закон, согласно которому участники госпрограммы в статусе репатриантов могут сразу получать вид на жительство, минуя процедуру получения разрешения на временное проживание».

Интерес иностранных граждан из недружественных стран к переселению в Россию растет, констатировала в свою очередь депутат Госдумы РФ Мария Бутина.

Вера Емельянова поделилась опытом Псковской области по переселению соотечественников из-за рубежа и иностранных граждан. Она рассказала, что за последние 15 лет в регион переехали более 12 тысяч человек из 24 стран. В течение 3,5 лет из недружественных стран в регион переселились 700 человек. Основной поток — из Латвии. Также Псковская область приняла соотечественников из Германии, Эстонии, Литвы, Финляндии, Болгарии, Великобритании и Украины.

В целях оказания содействия добровольному переселению соотечественников правительство Псковской области принимает дополнительные меры социальной поддержки. Одна из них — программа «Псковский гектар», согласно которой в безвозмездное пользование под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства переселенцам могут быть предоставлены земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Программа распространяется, в том числе на соотечественников, трудоустраивающихся в муниципалитет по востребованной специальности.

В прошлом году в Псковской области трудоустроились более 70% прибывших граждан. Для помощи в открытии своего дела для соотечественников специалисты профильного регионального комитета проводят бесплатные тренинги и обучающие мероприятия, а также ярмарки вакансий и экскурсии на предприятия.

Для организации системной работы с иностранными гражданами в Пскове работает центр содействия переселению «Соотечественник». Он включает в себя гостевой дом с возможностью временной регистрации и проживания до полугода, а также предоставляет комплексное сопровождение людей в период их бытовой и социально-культурной адаптации в регионе. С момента открытия (в апреле 2024 года) специалисты центра оказали поддержку 1,5 тысячи соотечественникам. Это преимущественно переселенцы из Латвии, Литвы, Эстонии и Туркменистана.

Кроме того, для оперативного решения вопросов настоящих и потенциальных переселенцев губернатор Псковской области Михаил Ведерников ввел должность уполномоченного по работе с соотечественниками и вопросам миграции.

Кроме того, Псковский регион проводит широкую информационную кампанию, направленную на знакомство с Псковской областью соотечественников за рубежом. Совместно с ДИП МИД России организовано несколько пресс-туров для журналистов и блогеров из разных стран, в рамках которых были презентованы инвестиционный и туристический потенциалы Псковской области, а также меры поддержки малого и среднего предпринимательства. По итогам пресс-туров участники опубликовали материалы о визите в Псковскую область, в том числе рассказали об успешной реализации в регионе государственной программы по оказанию содействия переселения в России соотечественников, проживающих за рубежом. Одним из итогов стал целый ряд новых заявок от потенциальных переселенцев.