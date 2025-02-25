Общество

Как выбрать средства для уборки дома, рассказали псковичам в Роспотребнадзоре

Как правильно подобрать дезинфицирующие средства для уборки, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото создано с помощью ИИ «Шедеврум»

Чтобы качественно удалить все загрязнения и обезопасить себя и близких от болезнетворных микроорганизмов, недостаточно просто протирать пыль влажной тряпкой. Роспотребнадзор рекомендует регулярно проводить дома уборку с использованием дезинфицирующих средств.

«В продаже представлено огромное количество моющих средств с разным химическим составом и в разных формах. Наиболее популярными считаются составы на основе спирта и хлора. Лучший антисептик должен содержать от 70% спирта или от 56% активного хлора. Оба вещества эффективны в отношении большинства патогенов. Однако использовать их можно не на всех видах поверхностей, так что при выборе учитывайте это», - отметили в ведомстве.

Спиртосодержащие средства подходят для обработки пластмассы, изделий из металла, ДСП, камня. Жидкостями с хлором, наоборот, не стоит протирать металлические предметы, потому что хлор вызывает коррозию металла. Идеальным вариантом считается уборка дома с использованием обоих средств.

В качестве альтернативы можно выбирать средства на основе четвертичных аммонийных соединений (ЧАС) – у них также хорошая антимикробная активность, особенно против бактерией Listeria monocytogenes, вызывающих листериоз, и плесневых грибов. К тому же такие дезинфектанты, в отличие от хлоросодержащих, не обладают неприятным запахом, не повреждают металл и при высоких значениях pH не наносят вреда коже рук.

«Однако есть и недостатки: как правило, такие средства нужно тщательно смывать. Кроме того, они плохо работают в отношении некоторых бактерий, например, рода Brucella (бруцеллез), Bartonella henselae (болезнь кошачьих царапин), Bordetella pertussis (коклюш). Иногда средства на основе ЧАС для повышения эффективности комбинируют с другими действующими веществами, например, перекисью водорода», - добавили в Роспотребнадзоре.

Для антисептического ухода за мебелью нужно брать щадящие составы с ухаживающими компонентами: полиролями, маслами. Дезинфицировать керамику, кафель и сантехнику рекомендуется средствами с кислотами и хлорактивными компонентами. Для уборки детской комнаты и мытья игрушек лучше выбирать специализированные средства, одобренные педиатрами и дерматологами, – они безопасны для здоровья ребенка.