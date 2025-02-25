Как выбрать средства для уборки дома, рассказали псковичам в Роспотребнадзоре

Как правильно подобрать дезинфицирующие средства для уборки, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.
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Чтобы качественно удалить все загрязнения и обезопасить себя и близких от болезнетворных микроорганизмов, недостаточно просто протирать пыль влажной тряпкой. Роспотребнадзор рекомендует регулярно проводить дома уборку с использованием дезинфицирующих средств.
Спиртосодержащие средства подходят для обработки пластмассы, изделий из металла, ДСП, камня. Жидкостями с хлором, наоборот, не стоит протирать металлические предметы, потому что хлор вызывает коррозию металла. Идеальным вариантом считается уборка дома с использованием обоих средств.
В качестве альтернативы можно выбирать средства на основе четвертичных аммонийных соединений (ЧАС) – у них также хорошая антимикробная активность, особенно против бактерией Listeria monocytogenes, вызывающих листериоз, и плесневых грибов. К тому же такие дезинфектанты, в отличие от хлоросодержащих, не обладают неприятным запахом, не повреждают металл и при высоких значениях pH не наносят вреда коже рук.
Для антисептического ухода за мебелью нужно брать щадящие составы с ухаживающими компонентами: полиролями, маслами. Дезинфицировать керамику, кафель и сантехнику рекомендуется средствами с кислотами и хлорактивными компонентами. Для уборки детской комнаты и мытья игрушек лучше выбирать специализированные средства, одобренные педиатрами и дерматологами, – они безопасны для здоровья ребенка.