Общество

Андрей Мошков и общественники провели ШИЗО и медчасти в идрицкой колонии

Прокурор Псковской области Андрей Мошков и представители общественности проверили условия отбывания наказания в исправительной колонии №3 регионального УФСИН в поселке Идрица Себежского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

В целях осуществления контроля за соблюдением прав и законных интересов осужденных ИК-3 УФСИН России по Псковской области с проверкой посетил областной прокурор Андрей Мошков, председатель общественной наблюдательной комиссии региона Николай Червяков, председатель Общественного совета при УФСИН Григорий Матвеев, а также сотрудники областной прокуратуры, прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, члены ОНК.

В сопровождении начальника УФСИН России по Псковской области Виктора Леонова и руководства колонии проверяющие совершили обход территории исправительного учреждения: жилых отрядов, медицинской части, ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, столовой, помещений для проведения воспитательной работы с осужденными и других коммунально-бытовых и административно-хозяйственных объектов.

Особое внимание в ходе посещения уделено санитарному состоянию, материально-бытовому и медицинскому обеспечению, организации питания, соблюдению трудового законодательства. При посещении каждого объекта с осужденными проведены беседы, где на все поступившие вопросы были даны разъяснения действующего законодательства.

В завершение визита Андрей Мошков указал на неукоснительное соблюдение уголовно-исполнительного законодательства в части создания надлежащих условий отбывания наказания и обеспечения прав и законных интересов осужденных.