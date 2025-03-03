Общество

Продлевается прием заявок на всероссийский конкурс научно-популярного видео «Знаешь? Научи!»

Прием заявок для участия в четвертом сезоне всероссийского конкурса детского научно-популярного видео «Знаешь? Научи!» продлевается до 1 апреля. Организаторами конкурса выступают АНО «Национальные приоритеты» в партнерстве с научно-просветительской платформой «Атомариум» при поддержке Госкорпорации «Росатом», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

«С момента старта приема работ мы получили сотни видеороликов, и поток заявок не только не снижается, но продолжает расти. Для того, чтобы все, кто только-только узнал о конкурсе, но не успевал податься, смог это сделать, мы как организатор приняли решение продлить сроки до 1 апреля 2025 года включительно», — рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо записать трехминутное научно-популярное видео и опубликовать его на платформе Атомариум. Конкурсные работы можно подать по пяти номинациям:

«Электродвижение» от Госкорпорации «Росатом»;

«Полимеры» от ПАО «СИБУР-Холдинг»;

«Космос» от Госкорпорация «Роскосмос»;

«Авиация будущего» от ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация»;

«Дыхание — жизнь» от ООО «ПСК Фарма».

Разобраться в принципах, огромных перспективах и возможностях «зеленой энергетики», рассказать о том, как использование электротранспорта помогает снижать углеродный след, какая в России для этого создается инфраструктура, школьникам предлагается в номинации «Электродвижение» от Госкорпорации «Росатом».

Авторы лучших видеороликов получат ценные призы, среди которых электросамокаты, умные колонки с голосовым помощником, сертификаты на образовательные курсы, полет на авиатренажере, поездка в Звездный городок, где находится комплекс космических тренажеров, и многое другое.

Кроме того, участники получат шанс проявить себя и продемонстрировать свои таланты перед широкой аудиторией. Для многих школьников такой опыт может оказаться важным стимулом для дальнейшего развития и выбора будущей профессии. Возможность выиграть классные призы будет дополнительным мотиватором, а участие в конкурсе — отличным способом познакомиться с наукой и технологиями, что впоследствии может оказать влияние на карьерный путь ребенка, рассказали в правительстве.

Всероссийский конкурс «Знаешь? Научи!» организован АНО «Национальные приоритеты» совместно с научно-просветительской платформой «Атомариум» при поддержке Госкорпорации «Росатом» и входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий.