Общество

«Потягнем за Отечество!»: Князь Довмонт

В эфире радиостанции «ПЛН FM» и на сайте Псковской Ленты Новостей продолжается историко-просветительский проект автономной некоммерческой организации всестороннего развития молодежи «Сила юности» - «Потягнем за Отечество!». Его основная задача - в интересной, современной и доступной форме донести информацию о биографиях видных полководцев и государственников, защитников земли Псковской, разных времен и национальностей и их вкладе в защиту и укрепление России. Первый выпуск проекта был посвящен уроженке Псковской земли, святой равноапостольной княгине Ольге. Сегодня мы расскажем о князе Довмонте (в крещении - Тимофее), который 33 года княжил в Пскове и дал свое имя целому «городу». Его меч - одна из главнейших святынь Пскова, а его слова стали девизом на гербе нашей области.

...Век 13-й - один из самых кровавых в истории средневековой Руси. Она оказалась между наковальней Орды и молотом западной экспансии. С востока территорию Руси разоряли монголы, на западе стремились захватить русские земли немцы, шведы, литовцы.

Одним из литовских удельных князей был Довмонт (по-литовски Домантас), который правил в Нальшанском крае (на территории современных северо-запада Беларуси и юго-востока Литвы). Великий князь Литовский Миндовг и Довмонт были женаты на сестрах. После смерти своей жены Миндовг силой забрал жену Довмонта. Довмонт жестоко отомстил за оскорбление: он напал на дворец Великого князя, убил его и двух его сыновей. Единственный оставшийся в живых сын Миндовга Войшелк, в свою очередь, заполучив престол, решил мстить за смерть отца и братьев.

После завоевания князем Войшелком Нальшан в конце 1264 года Довмонт бежал вместе со своим родом в Псков. Здесь он отказался от язычества и принял крещение, вместе с ним перешли в православие весь его дом и дружина. В крещении Довмонт принял имя Тимофей, что по-гречески означает «благочестивый». Став христианином, Довмонт приобрел уважение и любовь жителей города, которые за доблесть и истинно христианские добродетели избрали его своим князем. Довмонт-Тимофей княжил в Пскове 33 года до самой своей смерти в 1299 году. Это рекорд для псковских князей, причем княжение Довмонта в Пскове пришлось на время непрестанных войн.

В исторических хрониках Довмонт отмечается как «муж доблести и чести безупречной, на немец лютый до смерти».

В начале своего правления Довмонт во главе псковского войска ходил походами на своих противников в Литве. В 1266 году он одержал победу над князем Герденем, которому Войшелк передал Нальшанскую землю.

Именно при сборе ополчения против Герденя в 1266 году, согласно «Повести о Довмонте» он произнес свою знаменитую речь: «Братья мужи-псковичи! Кто стар - тот мне отец; а кто млад - тот брат. Слышал я о мужестве вашем во всех странах, сейчас же, братья, нам предстоит жизнь или смерть. Братья мужи-псковичи, постоим за Святую Троицу и за святые церкви, за свое Отечество!».

В следующем году Довмонт снова воевал против Герденя уже во главе объединенного псковско-новгородского войска и снова одержал победу, в бою Гердень был убит.

В 1268 году Довмонт во главе псковской дружины участвовал в походе русских войск против Ливонского ордена, участвовал в кровопролитном сражении при Раковоре (ныне город Раквере в Эстонии), в котором поле битвы осталось за русскими. Некоторые современные историки отмечают, что по своим масштабам и итогам схватка при Раковоре была существенно крупнее и важнее Ледового побоища.

Повлиял поход на Раковор и на судьбу самого Довмонта - он женился на Марии Дмитриевне, дочери одного из участников раковорского похода, князя Дмитрия Александровича Переяславского, сына Александра Невского.

В 1269 году магистр Ливонского ордена предпринял попытку ответного похода на Псков.

Николай Карамзин писал: «Злобствуя на россиян, магистр ордена собрал новые силы; пришел на судах и с конницею в область Псковскую… Отто грозился наказать Довмонта: ибо сей князь был страшен не только для Литвы, но и для соседственных немцев, и незадолго до того времени истребил их отряд на границе»

В походе, по сообщению Ливонской рифмованной хроники, приняло участие 180 братьев-рыцарей. По словам летописцев магистр собрал в орденских землях 18-тысячное войско, а также привлек к участию в походе ополчение, набранное из покоренных племен. Ливонский поход на Русь был также поддержан Данией, которая предоставила войско, сформированное в Датской Эстонии. Ливонская рифмованная хроника сообщает о том, что специально для участия в походе прибыло около 9000 «моряков». Продвигаясь к столице псковской земли, основные силы датско-ливонского войска вышли к Изборску. Крепость была захвачена крестоносцами, которые ее разграбили и сожгли. После взятия Изборска датско-ливонская армия подошла ко Пскову и осадила город. Псковичи, зная о подавляющем численном превосходстве крестоносцев, сами сожгли посад и затворились в крепости, отправив в Новгород гонцов с просьбой о помощи.

Впрочем Довмонт не стал дожидаться новгородцев и решил дать бой под стенами Пскова.

«Повесть о Довмонте» гласит: «Домопт же въ множестве ярости мужства своего, не дождавъ полковъ новъгородцких, с малою дружиною с мужи съ псковичи выехавъ, божиею силою победи и изби полки ихъ, самого же местера раниша по лицю».

«Житие Довмонта» подтверждает слова из «Повести»: «Блаженный же князь еще раньше распустил множество воинов своих и теперь, не дождавшись большого полка новгородских воинов, кого нашел, тех и взял с собою. Вышел против язычников, вооружившись силою Животворящего Креста и в молитве призвав себе на помощь святого страстотерпца Христова Федора Стратилата, память которого была в тот день. Затем же вынул меч свой и решительно напал с малой дружиной на язычников. Преславный же Вседержитель, в Троице славимый, единственный Царь царствующих и Господь господствующих, Владыка Христос, явил святую помощь Свою: предал противников страшного Своего имени в руки верному Своему слуге, благочестивому князю нашему, и пали перед ним на острие меча, и самого магистра в лицо сильно ранил сам».

В итоге осада закончилась отступлением рыцарей при приближении новгородского войска и заключением мира «на всей воле новгородской».

В марте 1299 года немцы из Ливонии в очередной раз подошли к Пскову. Не взяв города, они сожгли Снетогорский и Мирожский монастыри, жестоко расправившись с братией. Довмонт, который к тому времени был уже в летах, обрушил на врага свой праведный гнев: с небольшой дружиной он вышел за стены города и разбил осаждающих.

В том же году, 20 мая, Довмонт-Тимофей умер, заразившись во время мора, вспыхнувшего во Пскове.

Из «Сказания о Довмонте»: 4 марта 1299 года «…занемог благоверный князь Тимофей и в болезни отошел к богу в жизнь вечную месяца мая в двадцатый день, на память святого мученика Фалалея».

Похоронили его в княжеской усыпальнице Троицкого собора.

Не только победами над врагами Пскова запомнился князь Довмонт. В мирные дни он активно занимался строительством. Именно он сделал псковскую крепость неприступной. В память о славном защитнике города каменная оборонительная стена, возведенная святым князем рядом с Кромом в конце ХIII века, была названа Довмонтовой, а территория, огражденная стеной, до сих пор называется Довмонтовым городом. У святого защитника «Дома Святой Троицы» был еще один благочестивый обычай: в благодарность Господу, именем которого он одерживал победы, не зная поражений, благоверный князь Довмонт рядом с Кремлем возводил храмы в честь того святого, в день памяти которого одерживал победу. Ставили там храмы по особым обетам и другие жители Пскова. Небольшая территория нынешнего Довмонтова города была сплошь покрыта храмами, фундаменты которых сохранились до наших дней.

Почитание князя Довмонта началось вскоре после его кончины. Меч Довмонта стал городской реликвией, он хранился на гробнице князя в Троицком соборе, изображался на знамени города и вручался псковским князьям при возведении на престол. Сейчас он хранится в Псковском историко-художественном и архитектурном музее-заповеднике.

Но и после своей смерти Довмонт-Тимофей помогал защитникам Пскова. По летописным данным, псковичи обращались к Довмонту за молитвенной поддержкой во время войн с рыцарями. Так в 1480 году ливонское войско осадило Псков, и Довмонт, явившись одному из местных жителей, сказал: «Возьми одеяние гроба моего и со крестами обойдите три раза около города, молитесь и не бойтесь». Так и произошло, после чего псковичи одержали победу.

Общецерковное прославление началось в конце XVI века после того, как произошло его явление вместе с другими святыми во время осады Пскова Стефаном Баторием, которому не удалось взять город.

Благодарные псковичи трепетно хранят память о любимом князе. Довмонт и его жена Мария изображены на чудотворной иконе Знамения Божией Матери, именуемой Спасо-Мирожскою. Икона явилась в 1198 году на берегу реки Мирожи и находилась в Мирожском монастыре. Позднее на ней были дописаны изображения святых князя Довмонта и его супруги. Есть предание, что по просьбе благоверного князя он был изображен с супругой, и, скорее всего, нимбов за их головами изначально не было. Нимбы появились на иконе когда святые были канонизированы.

Повесть о Довмонте включена во все три псковские летописи, вошла в состав Общерусского летописного свода XV века и многих летописей XV-XVI веков.

По мнению некоторых исследователей, Довмонт изображался также на псковских монетах и печатях XIV-XV веков: на них встречается т.н. «голова человеча» в короне, и две руки, в правой из них — меч.

Князь Довмонт также изображен на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде и на постаменте памятника княгине Ольге в Пскове.

На гербе Псковской области, утвержденном в 2018 году, начертан золотыми литерами на лазоревой ленте девиз «ПОТЯГНЕМЪ ЗА ОТЕЧЕСТВО». Он основан на фразе князя Довмонта из «Повести о Довмонте», сказанной им в 1266 году при сборе ополчения против литовцев: «…братия моя… потягнете за дом Святой Троицы и за святые церкви, за свое отечество»

В своем биографическом очерке о святом благоверном князе Доманте-Тимофее историк Иван Василев в 1899 году писал: «Доманту Россия обязана целостью своих исконных западных границ и сохранением всей северо-западной ее части. Славные его победы и постройка каменной крепости по западным образцам поддерживали внешнюю неприкосновенность Псковского княжества».

Историко-просветительский проект «Потягнем за Отечество!», инициатором которого выступила автономная некоммерческая организация всестороннего развития молодежи «Сила юности», реализуется при поддержке правительства Псковской области.