Общество

В истории много примеров, когда бывшие военные строили успешную карьеру на госслужбе – Наталья Исакова

Программа «Герои земли Псковской» позволит ветеранам специальной военной операции получить новые знания для дальнейшего трудоустройства в различных сферах. Об этом руководитель Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты Российской Федерации от региона Наталья Исакова рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Программа "Герои земли Псковской" действительно очень важная. В целях интеграции и дальнейшего трудоустройства участников специальной военной операции это очень правильная программа, которая позволит ветеранам получить новые знания для дальнейшего трудоустройства в различных сферах», – сказала Наталья Исакова.

Она уточнила, что для России не новы случаи, когда после успешной военной службы люди строили не менее знаковую карьеру на государственной службе.

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«Мы буквально вчера открыли выставку в государственном архиве "Дворяне все родня друг другу". Хотела бы в качестве примера рассказать то, что дворянское сословие у нас было прежде всего служилым. Мы рассказываем истории людей, которые сначала сделали великолепную военную карьеру и участвовали в выдающихся сражениях, а затем дослужились до высоких званий. У нас и в истории были такие примеры. Очень важно, что программа касается не только тех, кто уже закончил прохождение службы во время специальной военной операции, но и тех, кто еще служит. Они могут заявиться на отбор и в дальнейшем пройти это обучение и подготовку», – добавила Наталья Исакова.