Культура

От Рюрика до Мусоргского

Выставка «Дворяне – все родня друг другу» открылась 10 марта в Государственном архиве области. На экспозиции, посвященной истории старинных дворянских родов Псковской губернии, представлено больше 50 уникальных экспонатов. О том, откуда эти документы, сколько весит Дворянская родословная книга, от каких исторических деятелей ведут свой род псковские дворяне и о чем могут поведать метрические книги, узнал обозреватель Псковской Ленты Новостей.

Торжественное открытие выставки было приурочено к профессиональному празднику — Дню архивов. Поэтому мероприятие началось с поздравлений. Несколько слов о профессии архивиста и важности работы архива сказал руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов. «Мне ваша профессия кажется не скучной. Ваши изыскания открывают для людей неведомые страницы истории. В этом плане ваша профессия обращена не столько в прошлое, сколько в будущее. Это одна из романтических профессий», - заметил он.

По его словам, историческое закрепление в общественном сознании вех истории - от всемирных процессов до частных историй отдельных людей - это те кирпичики, которые формируют истину. «Эта истина основана на скрупулезном изучении документов, она не подлежит спекуляциям, переписыванию. С точки зрения защиты нашей истории роль архива сложно переоценить», - сказал Андрей Вьюнов.

Председатель регионального комитета по юстиции Марина Чамкина отметила, что нет ни одного научного труда по истории, который не был бы основан на архивных документах. «В полной мере вас можно назвать хранителями исторической памяти Псковской земли», - отметила она.

Почетные гости стали первыми экскурсантами на выставке «Дворяне - все родня друг другу». О наиболее интересных документах, представленных в экспозиции, им рассказала директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

Только подлинники

«На выставке у нас экспонируется более 50 архивных документов. Я бы хотела обратить внимание на то, что большая часть - это подлинные документы», - рассказала Наталья Исакова.

В частности, представлены документы из личных фондов дворянских семей, которые находятся на хранении в Государственном архиве Псковской области, а также из Псковского губернского дворянского Собрания - органа управления дворянства, который вел учет представителей этого сословия и вносил их в Дворянскую родословную книгу.

«Для того, чтобы дворяне были внесены в эту книгу, они должны были доказать свою принадлежность к дворянскому роду, либо свои заслуги. Если документов было недостаточно, тогда необходимы были свидетельства за подписью 12 дворян, подтверждающих происхождение человека», - пояснила специалист.

Одно из таких свидетельств представлено на выставке - за подписью губернского предводителя дворянства Николая Карамышева.

Еще одна уникальная книга - «Алфавит лицам, записанным в родословную книгу Псковской губернии». Она была заведена в начале XX века. С помощью небольшого рычага посетители выставки могут попробовать ее поднять и убедиться, что она достаточно тяжелая.

В фонде Псковского губернского дворянского депутатского собрания также сохранились уникальные гербы дворянских родов и родословные древа дворян нашей Псковской губернии, которые представлялись ими для доказательства родства. Например, князья Шаховские ведут свою историю от Рюрика и от Ярослава Мудрого. Родословное древо из фонда Михаила Константиновича Шаховского впервые представлено публике.

А на фото можно увидеть, как выглядело в начале прошлого века здание на улице Советской, где находилось Дворянское собрание. «Дом был построен в 1830-е годы по проекту архитектора Тона. Дворянство решило для строительства этого здания собирать по 80 копеек с каждой ревизской души, и таким образом была набрана сумма на строительство», - рассказала директор архива.

Служивые люди

«Хочу обратить внимание, что дворянское сословие - это, прежде всего, служивые люди. У них у всех была военная карьера, многие дослужились до высоких званий, а после того как были уволены с военной службы, продолжали свою гражданскую службу и занимали не менее высокие посты», - рассказала директор архива.

Например, Петр Артамонович Кожинов родился в 1800 году, а в 1814-м уже поступил на военную службу. «В 1825 году Петр Артамонович на Сенатской площади защищал государя, и за это был удостоен особой признательности. В 1837 году он ушел со службы, поселился в Петербурге и занимался своим имением, которое находилось в Бельском Устье в Порховском уезде», - рассказала директор архива.

На выставке можно увидеть подлинные фотографии дворянина и его знакомых, а также акварели, на которых изображены интерьеры дома, который он хотел построить в Бельском Устье. «Обратите внимание на гербы: они использовались не только для доказательства родства, но и в интерьере. Здесь мы видим герб Кожиных», - отметила специалист.

В архивных документах можно найти и драматические истории, касающиеся рода Корвин-Круковских, к которому принадлежала Софья Ковалевская. «В своих воспоминаниях она рассказывала, что ее дядя был очень добрым человеком, но женился на девушке, которая его постоянно била. И в итоге крестьяне убили его жену. Они были осуждены. И это подтверждается документами нашего архива», - рассказала Наталья Исакова.

Помимо документов XVIII, XIX, начала XX веков, на выставке представлены более поздние из фонда псковского архитектора Бориса Скобельцына. Это фото внешнего вида и интерьеров красивейших имений - Старые Липы в Локнянском районе и Красные Горки - в Дедовичском, которые, к сожалению, не сохранились.

На этой же стене - замечательные фото из личного архива Олега Карамышева - потомка дворян Карамышевых. Здесь же фотоснимки усадьбы Философовых, владелец которой - Дмитрий Николаевич был прототипом Троекурова из повести Пушкина «Дубровский».

Еще один интересный экспонат - метрическая книга, открытая на странице с записью о рождении Модеста Петровича Мусоргского. «Мусоргские также были дворянами нашей Псковской губернии. И мы впервые показываем широкой публике этот уникальный документ», - отметила Наталья Исакова.

Выставка работает до 13 марта по адресу: г. Псков, ул. Петрова, д. 1.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой