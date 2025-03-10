Общество

В Госдуме подготовили новые инициативы по контролю за деятельностью иноагентов

В Госдуме подготовили три законопроекта по усовершенствованию контроля за деятельностью иноагентов, рассказал спикер Вячеслав Володин в Telegram.

Предлагается признавать иноагентами тех, кто содействует в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, как, например, Международный уголовный суд.

Также иноагентами будут признавать тех, кто помогает иностранным госорганам в деятельности против безопасности России и вовлекает граждан в сбор военно-технических сведений.

В некоторых случаях предлагается ввести судебное разбирательство против иноагентов за противоправные действия против России из-за рубежа без участия подсудимого (например, в делах о терроризме и фейках об армии).

Предлагается установить ответственность в пять лет колонии с конфискацией за призывы к санкциям или дискредитацию армии из корыстных побуждений.

Также предлагается наказание до семи лет за платное содействие международным организациям, в которых Россия не участвует.

«Те, кто предал нашу страну, не должны иметь возможность уйти от правосудия и ответственности, даже находясь за ее пределами», — подчеркнул Володин.

Он добавил, что принятие законопроектов позволит защитить Россию и ее граждан от вмешательства со стороны недружественных государств, а также пресечь преступления, направленные на подрыв основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности страны, пишет РИА Новости.