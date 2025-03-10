Общество

Платформа «Ростелеком. Лицей» поможет псковичам подготовиться к «Диктанту Победы»

«Ростелеком» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне разработал специальный раздел «Диктант Победы» на образовательной платформе «Лицей», который позволит подготовиться к одноименной акции. Тематические видеоуроки и конспекты, а также пробные тестирования помогут школьникам и их родителям подготовиться к главному историческому диктанту страны, который пройдет 25 апреля. Материалы доступны бесплатно и без регистрации до 15 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: «Ростелеком»

Уже не первый год миллионы людей по всему миру присоединяются к «Диктанту Победы». Всего за один академический час участники должны быстрее всех правильно ответить на 25 вопросов различных уровней сложности о ключевых событиях Великой Отечественной войны.

На образовательной платформе «Ростелеком. Лицей» размещен видеокурс от Российского военно-исторического общества, который освежит знания о Великой Отечественной войне. Систематизировать знания помогут конспекты и тесты по каждой теме. Пять пробных вариантов «Диктанта Победы» прошлых лет, которые также представлены на образовательной платформе, позволят пользователям полностью погрузиться в атмосферу предстоящей акции и реально оценить уровень подготовки.

«Важно не только помнить о событиях Великой Отечественной войны, но и передавать эти знания новым поколениям. Проект "Диктант Победы" — это уникальная возможность для школьников и их родителей погрузиться в историю нашей страны и ощутить гордость за подвиги предков», — отмечает директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Организаторами «Диктанта Победы» выступает партия «Единая Россия» вместе с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы».