Общество

Более 130 соцпроектов финалистов нацпремии «Наш вклад» доступны жителям Псковской области

В финал национальной премии «Наш вклад» вышли 136 социальных инициатив, реализованных в Псковской области. Это первая в России премия, которая оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов. Всем финалистам присваивается статус «Партнер национальных проектов России», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии пресс-служба правительства РФ и АНО «Национальные приоритеты»

Всего на участие в премии поступило 759 заявок, представленных 89 регионами страны. В финал вышли 550 проектов от 252 организаций. Традиционно наиболее популярными для реализации социальных инициатив становятся нацпроекты: «Образование», «Демография», «Экология».

В координационном центре правительства Российской Федерации при участии заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, представителей федеральных органов исполнительной власти, деловых объединений и общественных организаций состоялась торжественная церемония награждения победителей национальной премии «Наш вклад». При этом результаты текущего сезона премии показали растущий интерес предпринимателей и некоммерческого сектора к социальной деятельности в таких сферах как наука, здравоохранение, культура, туризм и благоустройство городской среды.

Например, одним из таких проектов стал поисковый отряд «Феникс». Его участники организуют в Псковской области экспедиции по поиску и перезахоронению воинов Великой Отечественной войны, проводят выставки найденных артефактов и встречаются со школьниками. Проведено более 9 поисковых экспедиций, найдено и перезахоронено более 800 солдат, установлены имена без вести пропавших защитников Родины.

Финалисты премии уделяют внимание вопросам экологического благополучия и реализуют проекты, направленные на очистку водоемов, экопросвещение и восстановление лесов. Например, в рамках проекта «Сохраним лес вместе», направленный на помощь в восстановлении экосистемы региона, в 2023 году были высажены 20 000 сеянцев сосны в Стругокрасненском лесничестве.