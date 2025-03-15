Эстафету Победы приняли псковские пограничники в гдовской деревне Самолва. ФОТО

Церемония передачи эстафеты Победы от Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области группе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области состоялась в деревне Самолва Гдовского района 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Андрей Николаев / ПЛН
С 17 по 29 марта по территории Псковской области пройдет маршрут движения «Эстафеты Победы». Торжественная церемония передачи символа состоялась у памятника «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва.
С приветственным словом от лица главы Гдовского района выступил заместитель главы района Владимир Журавлев.
Далее с торжественным словом выступил заместитель начальника управления, начальник отдела кадров управления ФСБ России по Псковской области Леонид Гураль.
«Сегодня мы являемся участниками знаменательного события. Символ эстафеты Победы, стартовавшей 2 февраля в крепости-герое Бресте и торжественно шествующей вдоль государственной границы Российской Федерации, прибыл на Псковскую землю. Данная военно-патриотическая акция позволяет еще раз вспомнить и отдать дань уважения нашим героическим предкам», - подчеркнул Леонид Гураль.
Среди участников мероприятия были сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт -Петербургу и Ленинградской области, ветераны-пограничники, юные друзья пограничников, представители православной церкви, представители правительства Псковской области, администрации Гдовского района, творческие коллективы.
Эстафета Победы – это международная военно-патриотическая акция, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходящая вдоль внешних границ государств-участников СНГ. Она символизирует единство народов в борьбе с фашизмом и память о героизме советского народа. «Эстафета Победы - 2025» проходит согласно решения Совета командующих пограничными войсками стран СНГ.
История подобных эстафет насчитывает не один десяток лет. Начало традиции было положено в далеких 30-х годах прошлого века. С тех пор пограничники регулярно организовывают масштабные акции, каждая из которых посвящена важным историческим датам. Участники несут символы эстафеты – макеты пограничных столбов, через города и посёлки, отдавая дань памяти героям. 29 марта Пограничное управление ФСБ России по Псковской области передаст «Эстафету Победы-2025» Пограничному управлению ФСБ России по Смоленской области. Завершится военно-патриотическая акция 28 мая в Москве.