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Эстафету Победы приняли псковские пограничники в гдовской деревне Самолва. ФОТО

Церемония передачи эстафеты Победы от Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области группе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области состоялась в деревне Самолва Гдовского района 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Андрей Николаев / ПЛН

С 17 по 29 марта по территории Псковской области пройдет маршрут движения «Эстафеты Победы». Торжественная церемония передачи символа состоялась у памятника «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва.

С приветственным словом от лица главы Гдовского района выступил заместитель главы района Владимир Журавлев.

«Эта международная военная патриотическая акция имеет особое значение для нас всех. Она символизирует не только память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, но и нерушимую связь между поколениями, единство наших народов в сохранении исторической правды и передаче будущим поколениям. Мы гордимся, что наш район стал частью этого важного патриотического мероприятия. Благодарность выражаю представителям Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области за высокую честь принять участие в этой исторической акции. Ваш вклад в сохранение памяти о подвиге наших предков и патриотическое воспитание подрастающего поколения неоценим. Пусть эстафета Победы станет символом мира, дружбы, взаимопонимания между народами наших стран. Желаем участникам церемонии крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в служении Отечеству», - сказал Владимир Журавлев.

Далее с торжественным словом выступил заместитель начальника управления, начальник отдела кадров управления ФСБ России по Псковской области Леонид Гураль.

«Сегодня мы являемся участниками знаменательного события. Символ эстафеты Победы, стартовавшей 2 февраля в крепости-герое Бресте и торжественно шествующей вдоль государственной границы Российской Федерации, прибыл на Псковскую землю. Данная военно-патриотическая акция позволяет еще раз вспомнить и отдать дань уважения нашим героическим предкам», - подчеркнул Леонид Гураль.

Среди участников мероприятия были сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт -Петербургу и Ленинградской области, ветераны-пограничники, юные друзья пограничников, представители православной церкви, представители правительства Псковской области, администрации Гдовского района, творческие коллективы.

Эстафета Победы – это международная военно-патриотическая акция, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходящая вдоль внешних границ государств-участников СНГ. Она символизирует единство народов в борьбе с фашизмом и память о героизме советского народа. «Эстафета Победы - 2025» проходит согласно решения Совета командующих пограничными войсками стран СНГ.

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История подобных эстафет насчитывает не один десяток лет. Начало традиции было положено в далеких 30-х годах прошлого века. С тех пор пограничники регулярно организовывают масштабные акции, каждая из которых посвящена важным историческим датам. Участники несут символы эстафеты – макеты пограничных столбов, через города и посёлки, отдавая дань памяти героям. 29 марта Пограничное управление ФСБ России по Псковской области передаст «Эстафету Победы-2025» Пограничному управлению ФСБ России по Смоленской области. Завершится военно-патриотическая акция 28 мая в Москве.