Общество

Мемориал в псковской деревне Ершово отремонтируют при устройстве Вечного огня

Благоустройство проведут на мемориале в деревне Ершово Псковского района при устройстве Вечного огня, который планируют открыть ко Дню Победы, 9 мая. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Сегодня, 17 марта, памятный день для жителей Псковского района. 17 марта 1944 года в этих местах в ходе ожесточенного боя, жертвуя собой во имя спасения своих товарищей, сержант Илья Коровин повторил подвиг Александра Матросова. Герой Советского Союза Илья Коровин упокоен на мемориале в Ершово вместе с сотнями бойцов.

На мемориале прошла рабочая планерка по устройству здесь Вечного огня. По поручению руководителя «Газпром газораспределение Псков» Антона Дымова на встрече присутствовали советник генерального директора Армен Мнацаканян, заместители руководителя Сергей Пушкин и Максим Ксенофонтов, представители администрации района, глава Ершовской волости.

Вечный огонь на мемориале будет устроен в рамках всероссийской акции «Газпрома» «Храним огонь памяти». В конце марта прибудет необходимое оборудование – горелка, и газовики смогут приступить к завершающему этапу своей части работы.

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«Параллельно мы будем заниматься благоустройством: укреплением фундамента центрального обелиска (он был установлен в 1989 году), косметическим ремонтом подножий мемориальных плит. Обсудили детали того, каким образом выстроить процесс, чтобы с максимальной пользой и должным качеством провести необходимые работы в намеченный срок», - рассказала о встрече Наталья Федорова.

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