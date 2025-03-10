Общество

Вечный огонь в псковской деревне Ершово планируют открыть ко Дню Победы

Вечный огонь на одном из крупнейших братских захоронений в псковской деревне Ершово планируют открыть ко Дню Победы, сообщается в Telegram-канале главы Псковского района Натальи Федоровой.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

«Один из крупнейших в Псковском районе мемориалов в честь воинов-освободителей – братское захоронение в деревне Ершово. Приведение его в порядок - наша важная задача при подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Здесь в рамках всероссийской акции компании «Газпром» «Храним огонь Победы» появится Вечный огонь – символ памяти о жертвах самой страшной войны в мировой истории», - отметила Наталья Федорова.

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На данный момент выполнили необходимые работы для подведения трубопроводного газа. Заказано и ожидается поставка оборудования для установки Вечного огня.

«Мы заботимся о том, чтобы благоустройство этого памятного места было соответствующим. В первую очередь, внимания требует центральный обелиск - специалисты проведут укрепление основания. Будет выполнен и косметический ремонт подножий мемориальных плит. Для благоустройства задействуем все силы – шефских организаций, Администрации района, сельского поселения Ершовская волость и местного ТОСа. На сегодняшний день на объекте проведен спил деревьев, чтобы не допустить повреждения монумента ветками при непогоде. До Дня Победы основные работы в Ершово будут завершены. На других воинских захоронениях Псковского района также будут проведены ремонты и благоустройство в преддверии юбилейной даты», - добавила Наталья Федорова.