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Общество

Рыбалка на паузе, лес без огня: какие весенние запреты ввели в Псковской области

01.04.2025 16:02|ПсковКомментариев: 0

Весной вводятся различные ограничения, связанные с посещением природных массивов, использованием водоёмов и ряда других объектов. Это связано с наступлением тепла и необходимостью предупредить его возможные негативные последствия. В частности, речь идёт о профилактике ландшафтных пожаров и сохранении популяции подводных обитателей.

Псковская Лента Новостей выяснила, какие запреты в настоящее время действуют на территории региона. Что грозит за разведение костров в лесах или поджог травы в поле, как следует поступать с мусором на участке, какую рыбу и где нельзя ловить, и на какой срок придётся забыть о лодках с мотором — в нашем материале.

 

Риски возрастают

1 апреля в Псковской области официально стартовал пожароопасный сезон. Соответствующее постановление в конце марта подписал губернатор Михаил Ведерников и напомнил об ограничениях, которые оно накладывает.

Теперь на территории лесных массивов запрещено:

  • использовать открытый огонь – костры, мангалы, жаровни;
  • бросать горящие спички, окурки и горячую золу, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
  • применять при охоте пыжи из горючих материалов;
  • оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;
  • заправлять горючим топливные баки машин при работе двигателя;
  • выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.
При обнаружении лесного пожара следует сообщать в Региональную диспетчерскую службу по телефонам: 8 800 100 14 84 и 8 800 100 94 00. Звонки принимаются круглосуточно.

Отметим, пожароопасный сезон – это период, когда возрастает риск возникновения лесных пожаров и возгораний сухой растительности. Он не подразумевает запрета на посещение лесов, но обязывает соблюдать требования пожарной безопасности.

Основные правила на апрель от ГУ МЧС России по Псковской области следующие:

  • не поджигайте сухую траву;
  • сжигайте мусор и отходы только на специально оборудованных площадках;
  • не разводите костры в сухую и ветреную погоду, а также не оставляйте их непотушенными;
  • не разводите огонь на торфяных почвах и вблизи деревянных строений. Безопасным для разведения костров считается расстояние в 50 метров;
  • не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без присмотра взрослых;
  • не разбрасывайте стеклотару, которая может стать причиной возгорания при воздействии солнечных лучей.

Другое дело - особый противопожарный режим, который может быть введён на территории региона с наступлением слишком сухой и жаркой погоды. В таком случае устанавливается полный запрет на разведение костров на землях всех категорий. Кроме того, на период действия данного режима региональные власти могут вводить дополнительные ограничительные меры, в том числе запрет на посещение лесов.

В настоящее время нарушение правил пожарной безопасности может обернуться для граждан предупреждением или штрафом в размере от 5 до 15 тыс. рублей (статья 20.4 КоАП РФ). Если будет введен особый противопожарный режим, размер санкций увеличится. Виновникам возгораний, которые приводят к уничтожению чужого имущества, грозит уголовная ответственность.

«Сезон охоты»

По прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в апреле в лесах на территории области прогнозируется не выше 2-го класса (в соответствии с федеральной шкалой — это малая степень) пожарной опасности по погодным условиям. Это значит, что противопожарный режим нам пока не грозит. При этом сохраняется опасность серьезных возгораний в результате палов травы, которые с приходом весны фиксируются практически ежедневно.

Только за минувшие выходные, 29-30 марта, пожарно-спасательные подразделения Псковской области реагировали на 48 ландшафтных пожаров (неделей ранее - 51). Больше всего — в Великолукском районе. Чаще всего возгорания возникают по вине человека.

Для обнаружения очагов огня сотрудники ГУ МЧС России по региону проводят профилактические рейды, в том числе с использованием беспилотного летательного аппарата. «Взгляд сверху» является хорошим подспорьем, помогает выявить и пресечь нарушения требований пожарной безопасности. Весной этого года только в Порховском районе уже выявили трёх штрафников.

Фото: МЧС России

Кроме того, областное управление МЧС открыло сезон «охоты» на поджигателей сухой травы, соответствующим образом назвав акцию. Её участником может стать каждый, кто заметил нарушителя. Очевидцев поджогов травы просят не оставаться равнодушными и сообщать о случившемся. Для этого нужно:

  • указать время и точное место поджога;
  • снять фото и видео-материалы, на которых будет зафиксирован поджигатель;
  • направить информацию в комментарии к закрепленному посту в социальных сетях Главного управления МЧС России по Псковской области для дальнейшего привлечения виновных лиц к административной ответственности.
Кроме того, при виде пала травы следует позвонить по телефонам «101» или «112», описать местность, ориентиры и подождать приезда пожарных в безопасном месте.

А что с мусором?

В ходе рейдов МЧС ведется мониторинг не только обстановки с палами травы в природных локациях. Сотрудники следят за соблюдением правил при сжигании сухой травянистой растительности, мусора и разведении открытого огня на придомовых участках. Зачастую граждане делают это с нарушениями, за что также могут быть привлечены к ответственности.

Фото: МЧС России

Что делать, чтобы избежать проблем и не создавать угрозу соседям и природе? Требования для владельцев земель следующие:

  • очищать участок от сухой растительности, проводить своевременную уборку мусора и скашивать траву;
  • место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью;
  • это место должно располагаться на расстоянии не менее 5 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;
  • территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 2 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов;
  • обеспечить место сжигания первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны;
  • на территории области или муниципального образования не должен действовать особый противопожарный режим.

Напомним, неконтролируемое сжигание травы или мусора на участке может обернуться необратимыми последствиями. Огонь может уничтожить имущество, строения и даже стать причиной гибели оказавшихся поблизости людей — такие случае в регионе неоднократно фиксировались.

Период нереста

Отдельные ограничения весной вводятся для людей, которые отправляются на природу с целью порыбачить. Правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна в определенные периоды устанавливаются запреты на вылов весенне-нерестующих рыб, чтобы исключить факторы их беспокойства, а значит - сохранить популяции и предотвратить вымирание.

На озерах Псковском, Теплом и Чудском с 1 апреля по 15 мая нельзя добывать щуку, а с 25 апреля по 15 июня - судака и леща. В озере Жижицком с 1 апреля (или распадения льда) по 15 июня запрещён вылов всех видов водных биоресурсов.

На прочих водных объектах рыбохозяйственного значения в регионе установлен запрет:

  • на лов щуки: с 1 апреля по 10 мая;
  • на лов судака: с 5 мая по 15 июня;
  • на лов раков - от распадения льда по 15 июня.

Кроме того, во время рыбалки в период с распадения льда до 15 июня на водоёмах, имеющих рыбопромысловую ценность, нельзя использовать маломерные и прогулочные суда с моторами.

В комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области уточнили, что на уровне региона до 30 апреля также действует запрет на использование всех моторных маломерных судов на водных объектах общего пользования. Другими словами, ограничение распространяется и на тех, кто не занимается рыбной ловлей, а просто решил прокатиться, например, на лодке с мотором — это предусмотрено пунктом 6 Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Псковской области, утвержденных постановлением администрации региона от 26 ноября 2007 г. № 425.

Ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов предусмотрена статьями 8.37 КоАП РФ и 256 УК РФ.

По фактам нарушений Правил рыболовства необходимо обращаться в дежурную часть Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству по телефонам «горячей линии»: 8 (800) 550-69-64, 8 (921) 931-32-16, либо по телефону Отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области: 8 (8112) 23-12-80.

В данных ведомствах, а также в профильном комитете, можно получить ответы на возникающие вопросы, связанные с любительским рыболовством. Кроме того, стоит учитывать, что в разных субъектах сроки запретов, разрешенные виды и места ловли могут отличаться, поэтому при необходимости отправиться на рыбалку в соседний регион нужно ознакомиться с введёнными там правилами. Существуют и дополнительные ограничения, например, на использование некоторых видов снастей или методов ловли, на количество и размеры пойманной рыбы.

Для чего нужно знать об актуальных правилах рыбалки, посещения лесов, разведения огня на участках? Прежде всего, в целях собственной безопасности и во избежание проблем с законом. Соблюдение установленных ограничений поможет избежать многих проблем, а также поспособствует сохранению всего живого вокруг.

Ульяна Лаблюк

Теги: #лес #пожарная безопасность #рыбалка #пал травы #запрет #ограничения
Источник: Псковская Лента Новостей
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