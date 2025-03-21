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Блоги / Ульяна Лаблюк

Весеннее обострение

21.03.2025 11:22|ПсковКомментариев: 0

Весна в этом году фактически совпала с календарной. Периодически идёт снег, что характерно для марта на Северо-Западе, но в целом погода гораздо комфортнее, чем обычно. Преобладают плюсовые температуры, практически каждый день солнечный — наконец-то мы получили возможность насладиться теплом и восполнить дефицит ультрафиолета, не дожидаясь майских праздников. К сожалению, не все ценят эти подарки природы. Кто-то предпочитает её губить, а заодно и себя. Обозреватель Псковской Ленты Новостей перечисляет негативные тенденции ранних погожих дней и опасается, что всё это чревато последствиями в дальнейшем.

 

Первая половина марта многим запомнится не только наступлением долгожданной весны, но и трагическими событиями на псковских водоёмах. Несмотря на потепление, которое очевидно не способствует укреплению льда, 8-11 марта многие любители рыбалки отправились за уловом, и 19 из них не вернулись домой.

В те же дни в регионе стали фиксировать другие печальные последствия плюсовых температур — палы травы. С 8 по 9 марта произошло 24 возгорания, в основном, на востоке и юге области. Это значит, что праздничные выходные унесли ещё больше жизней: травяные пожары губят живность, оказавшуюся в зоне их возникновения. Одни звери, птицы и насекомые сгорают заживо, другие просто задыхаются в дыму. Едва ли кто-то подсчитывает, сколько обитателей полей умирает из-за палов травы, в случае с теми же рыбаками сделать это проще. И если у последних был выбор, выходить на лёд или нет, то звери в объятом пламенем поле явно оказываются не по своей воле.

Возможно, кто-то сочтёт некорректным подобное сравнение, но факт остаётся фактом — в этом году с приходом весны гибнет слишком много живых существ. Под угрозой сегодня не только флора и фауна, но и люди: палы сухой растительности вполне могут стать причиной гибели человека и уничтожения его имущества. Огонь с полей часто перекидывается на ближайшие строения, такие случаи в регионе происходят ежегодно.

А в мае 2022 года в деревне Трубицы Куньинского района во время пала травы погибла женщина. Началось всё с мирного сжигания прошлогодней травы на приусадебном участке, но в итоге пламя стало неконтролируемым. В 2021 году по аналогичной причине погиб мужчина в Великих Луках. В Опочецком районе в 2019 году гражданин задохнулся от дыма от пала травы, отдыхая на природе. В 2018 году скончался 71-летний себежанин, который увидел пал травы в поле и пытался потушить его своими силами. В 2006 году похожий инцидент произошел в Палкинском районе, тогда сгорел сам поджигатель, 73-летний мужчина. Это лишь некоторые случаи, упоминания о которых нашлись в сети. По факту их гораздо больше.

К сожалению, на чужих ошибках мало кто учится. И уже сейчас в воздухе пахнет гарью. Не только за пределами населённых пунктов, где трава загорается по неосторожности или злому умыслу человека, но и в городах, деревнях. Везде, где есть частный сектор, с наступлением тепла витают одни и те же запахи. Только одни сжигают прошлогоднюю траву в бочках под неусыпным контролем, другие прямо на земле, не задумываясь о том, что могут причинить вред не только своему имуществу, но и потерять самое дорогое – жизнь.

Можно выделить как минимум четыре типа поджигателей. К первому относятся те, кто неосознанно выбрасывает горящие окурки и прочие предметы в сухую траву. Ко второму — убежденные в том, что палы травы являются благом, «обогащают почву», «трава потом растёт быстрее» и сторонники прочих мифов, не имеющих отношения к реальности. Третий — неразумные подростки, которым либо не объяснили, что нельзя бросать зажженные спички куда ни попадя, либо привили с младенчества вышеперечисленные заблуждения. И четвертый - люди, год от года собирающие кучи веток, травы, мусора и прочего хлама на своих участках, чтобы по весне всё это спалить. На мой взгляд, этот тип является одним из самых опасных, так как горение происходит в районах с плотной застройкой, и одного дуновения ветра достаточно, чтобы огонь перекинулся на соседние участки и дома.

Не вижу большого смысла приводить здесь аргументы против выжигания травы и напоминать правила пожарной безопасности. Во-первых, с этим прекрасно справляются МЧС и другие структуры. Во-вторых, здравомыслящие люди и так знают, как нужно поступать, и не допускают безответственного обращения с огнем. В-третьих, в ряде случаев горбатого известно, что исправит.

Большие надежды сейчас возлагаются на сотрудников МЧС, для которых наступило тяжёлое время. Нам, добропорядочным гражданам, остаётся уповать на то, что в случае чего огнеборцы подоспеют на место раньше, чем пал травы обернётся необратимыми последствиями.

Власть имущим и правоохранительным органам в свою очередь тоже стоит держать руку на пульсе, выявлять и строго наказывать виноватых. В общем, продолжать идти по натоптанной дорожке, возможно, когда-нибудь она и выведет в светлое будущее без слабоумных, подвергающих опасности себя и всё живое вокруг.

Всем остальным тоже пора перестать сидеть сложа руки и молча наблюдать, как горят любимые леса, превращаются в пепелища некогда благоухавшие поля. Каждому из нас в ближайшие месяцы стоит проявлять бдительность, сообщать куда следует при виде противоправных деяний и их последствий. Увы, пока далеко не каждый звонит в МЧС, чтобы предупредить о начинающемся пале травы, еще меньше находится смельчаков, которые помогают установить личности пироманов. А это было бы большим подспорьем и, возможно, помогло пресечь подобное в будущем. Око системы «Лесохранитель», беспилотников и патрульных, которые мониторят ситуацию, пока не может заглянуть под каждый куст, где разгорается пламя.

И здесь хотелось бы обратить внимание на очевидное: может, от того государство и стремится контролировать каждый шаг своих граждан, что нас одних нигде нельзя оставить? Иначе всё сожжём, уничтожим, загадим. И инициативы, подобно созданию национальных туристических троп, появляются не на пустом месте? О негативных последствиях этого решения для конечного потребителя подробно написала моя коллега Юлия Магера в своей авторской колонке.

Мне остаётся с ней полностью согласиться — скоро обычная прогулка по лесу может превратиться в серьёзное испытание, которое не каждому будет по силам. Да и гулять «под надзором» - так себе удовольствие.

Имея опыт путешествия по Крымскому полуострову после его присоединения к России, могу с уверенностью заявить: тотальный контроль природных локаций оберегает их от негативного воздействия человека. Но это не на пользу отдыхающим, которые подобного воздействия никогда не оказывали и даже не собирались. Сегодня большая часть мест, интересных для путешествующих на машине с палатками «дикарей», относится к заповедникам, потому недоступна для стоянки. Искупаться, погулять, позагорать — пожалуйста, а лагерь оборудуйте исключительно в предназначенных местах. То есть, в кемпингах. И дело даже не в том, что они берут плату за размещение на своей территории. Жить обычно приходится бок о бок с другими туристами, что не каждому по душе. К тому же, расположены кемпинги не всегда там, где хотелось бы, в местах гораздо менее живописных.

К примеру, бухта под Новым Светом, которая раньше привлекала любителей уединенного отдыха, теперь является заповедной зоной. Желающие насладиться чистым морем, каменистым пляжем и тенью реликтовых можжевельников могут рассчитывать разве что на дневную побывку в компании таких же бедолаг, не поленившихся спуститься по не самому безопасному скалистому обрыву. Но оно того всегда стоило, даже с тяжеленным рюкзаком на плечах.

Безусловно, после того, как в той самой бухте запретили ставить палатки, на побережье стало чище. Раньше в кустах можжевельника скапливались горы мусора, в том числе пищевого, который источал соответствующие ароматы. Сейчас его практически нет, так как приносить некому. И это безусловный плюс, как и в случае с туристическими тропами, если их все-таки оборудуют.

Там, где есть надзор и запреты, человек ведёт себя менее раскрепощённо, соответственно, наносит меньше вреда. Едва ли найдётся безумец, который под строгим взглядом лесника начнёт рубить заповедную рощу или выбрасывать мусор в овраг, поджигать траву, рискуя попасть в объектив видеокамеры, и разводить кострище посреди национального маршрута, по которому то и дело бродят проверяющие. Может, нас и правда пора загнать под огромный колпак, только под ним мы будем вести себя подобающим образом?

Думаю, уже в ближайшие выходные многие откроют «сезон шашлыков», если не сделали этого ранее. Ринутся в леса, да поближе к озёрам, пойдут рыбачить на берега водоёмов, которые освободились ото льда. И в ряде случаев если не спалят место отдыха, то обязательно оставят после себя что-то шуршащее, звенящее, хрустящее, разлагающееся и не очень, пахнущее и в ста процентах случаев наносящее вред, как минимум, экологии.

Прошлой весной я уже писала о том, во что превратились окрестности великолукских водоёмов после майских праздников — это какое-то традиционное сезонное обострение, вызывающее непреодолимое желание свинячить. Как же хочется верить, что в этом году людей, бережно относящихся к окружающему миру, станет хоть чуточку больше. А те, кто пытается его намеренно уничтожить вместе со всем живым, наконец-то услышат голос разума, который сейчас доносится чуть ли не из каждого утюга.

Ульяна Лаблюк

Источник: Псковская Лента Новостей
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