Общество

Запрет на езду курьеров по тротуарам смогут ввести уже весной

Уже этой весной курьерам на электровелосипедах могут запретить ездить по тротуарам, рассказал источник в одной из шеринговых компаний.

Кабмин готов приравнять этот транспорт к мопедам: обязать использовать правую сторону проезжей части и получать права. Правительство ждет проект таких поправок в правила ПДД до 3 апреля, говорится в проекте протокола совещания в кабмине о регулировании средств индивидуальной мобильности СИМ. «Известия» ознакомились с документом. Об этом также сообщил РБК.

В документе сказано, что такой транспорт с мощностью двигателя в режиме длительной нагрузки более 250 Вт следует приравнивать к мопедам.

Такие электровелосипеды, как правило, используют курьеры торговых сетей для доставки продуктов. Сейчас они передвигаются по тротуарам, обгоняя пешеходов, периодически сталкиваясь с ними. Это вызывает массовое недовольство людей, ситуация обостряется тем, что такой транспорт провоцирует ДТП. Это подталкивает власти сформировать новые ограничения для людей, уточнил источник в одной из шеринговых компаний, который знаком с деталями совещания, пишут «Известия».

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД за девять месяцев 2024 года, в РФ зафиксировали 920 ДТП с участием велосипедов с электродвигателем, в них погибли 25 человек и пострадали еще 926. Это первичная статистика, ранее такие подсчеты регулятор не вел. Почти в половине (42,9%, 395) ДТП велосипедисты были работниками сервисов доставки, в этих происшествиях погибли пять и ранены 402 человека.

Предложенные изменения никак не повлияют на доступность этого транспортного средства для курьеров и на стоимость доставки, уверен президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

«Она формируется с учетом сезонности, спроса и количества доступных исполнителей. Так, цена доставки может вырасти, если количество заказов превышает число исполнителей, которые готовы их выполнить», — добавил он.