Общество

Пульмонологическое отделение в Пскове переехало в здание инфекционки

С 1 апреля пульмонологическая служба Пскова сосредоточена в Псковской областной инфекционной клинической больнице, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

Ранее пульмонологическое отделение располагалось в Псковской городской больнице. В отделении пульмонологии при переезде расширили штат врачей.

Напомним, ранее в Псковской области состоялось объединение учреждений здравоохранения. Преобразования коснулись, в частности, областной клинической больницы, в состав которой вошли крупные филиалы «Псковский» и «Великолукский».

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Также произошла реорганизация неврологического и кардиологического отделений. Теперь плановая, неотложная и экстренная специализированная медицинская помощь для больных с кардиозаболеваниями будет доступна на базе областной больницы.