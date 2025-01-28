Общество

Псковичи обеспокоены реорганизацией отделений в областной и городской больницах

Административный подход к реорганизации псковского здравоохранения вызывает обеспокоенность местных жителей и медицинских работников.

С начала января в редакцию Псковской Ленты Новостей поступают обращения от читателей по поводу появившейся информации о закрытии неврологического отделения в Псковской областной клинической больнице, а в Псковской городской больнице - кардиологического. Жители выражают обеспокоенность судьбой медицинского персонала и не понимают, как именно будет проходить обозначенный комитетом по здравоохранению Псковской области «переход».

Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил, что объединение отделений проводят в целях улучшения качества и маршрутизации при оказании медицинской помощи пациентам Пскова и Псковской области с заболеваниями нервной системы, а также эффективного использования коечного фонда.

По данным комитета по здравоохранению, мероприятия по реорганизации неврологического отделения на базе Псковской областной клинической больницы и неврологического отделения филиала «Псковский городской» проходят путем объединения по адресу: Псков, улица Коммунальная, дом 23.

При этом амбулаторный консультативный прием врачей-неврологов будет продолжен в консультативной поликлинике по адресу: Псков, улица Малясова, дом 2 и организован в клинико-диагностическом отделении филиала «Псковский городской» по адресу: Псков, улица Коммунальная, дом 23.

«Эти отделения выполняют абсолютно одинаковую функцию, это одинаковые отделения. Возникали вопросы, например, куда везти человека на скорой? Отделения идентичны, и поэтому было принято решение отделения, выполняющие идентичные функции, реорганизовать, за исключением нескольких - хирургического профиля. У нас есть два отделения кардиологии в областной больнице, есть отделение кардиологии в городской больнице. При этом отделение кардиореанимации находится в областной больнице. Создается вопрос, зачем в городской больнице отделение кардиологии? Многие болезни лечатся амбулаторно, необходимости в стационарном лечении нет. Койки простаивают или на них лечатся те, кто не должен лечиться в круглосуточном стационаре», – сказал Евгений Панферов.

Он уточнил, что при переезде общее количество коек сохранится и составит 57 коек.

В настоящее время специализированная медицинская помощь по профилю «кардиология» для населения Псковской области, в том числе города Пскова, оказывается в трех кардиологический отделениях по следующим адресам: улица Малясова, дом 2 и улица Коммунальная, дом 23 соответственно.

Таким образом, после реорганизации взрослому населению Псковской области будет оказываться плановая, неотложная и экстренная специализированная медицинская помощь по профилю «кардиология» в трех отделениях – отделение неотложной кардиологии с палатой интенсивной терапии, отделение кардиологии №1 и отделение кардиологии №2 по адресу: улица Малясова, дом 2.