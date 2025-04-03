Почему россиянки становятся «ждулями», рассказал психолог

Почему некоторые россиянки отдают свое сердце заключенным и к чему могут привести такие нестандартные отношения, рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.
По словам эксперта, отношения между заключенными и «ждулями» были всегда. В первую очередь необходимо понимать, что со стороны заключенных этим занимаются специальные люди, которые знают психологию женщин и умеют очень хорошо с ними общаться. За счет отношений в колонии заключенные «подогреваются», то есть имеют какие-то материальные и физические выгоды.
Эксперт отметил, что заключенные прекрасно понимают женскую психологию и чувствуют, когда потенциальная жертва начинает в него влюбляться. По большому счету, будущая «ждуля» идеализирует образ заключенного, которому это на руку, пишет RuNews24.ru.
«Здесь еще необходимо понять, что это общение, в большинстве случаев, приходится на период влюбленности, который может затягиваться на многие годы. И чем больше проходит времени, тем больше женщина начинает придумывать, рисовать какие-то идеальные картинки. Как правило, когда заключенный выходит из колонии, он не доезжает до женщины. Случается, что пара начинает жить вместе. Однако ничем хорошим это не заканчивается», — резюмировал эксперт.