Общество

УФСИН договорилось о взаимодействии с двумя псковскими омбудсменами

В Псковской области состоялось официальное подписание двух соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между начальником УФСИН Виктором Леоновым, региональным уполномоченным по правам человека Дмитрием Шаховым и уполномоченным по правам предпринимателей Аркадием Мурылевым, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Официальные документы направлены на максимальное обеспечение гарантий государственной защиты, соблюдения и уважения прав и свобод человека, рассказали в УФСИН.

Соглашения подписаны в целях объединения усилий аппаратов уполномоченных в Псковской области и регионального УФСИН при решении возложенных на них задач, в том числе по совершенствованию механизмов обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина при содержании под стражей в следственных изоляторах и при отбывании наказания в местах лишения свободы, в том числе лиц, являющихся субъектами предпринимательской деятельности.

Также стороны планируют осуществлять информационное взаимодействие, проводить совместные совещания, консультации, рабочие встречи по наиболее важным вопросам для обеспечения объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений граждан, а также принятия управленческих решений.

В завершение рабочих встреч руководитель УФСИН Виктор Леонов поблагодарил областных омбудсменов за многолетнее конструктивное сотрудничество и заверил, что в учреждениях, подведомственных УФСИН России по Псковской области, и впредь будут максимально обеспечены все условия для их работы.