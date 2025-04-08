Общество

Псковичи могут принять участие в конкурсе творческих работ «Памяти героев верны!»

Фонд «Защитники Отечества» объявляет о старте всероссийского конкурса творческих работ «Памяти героев верны!», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении фонда.

Главная цель всероссийского конкурса творческих работ «Памяти героев верны!» – сохранение памяти о героях и событиях специальной военной операции, воспитание патриотизма и чувства гордости у подрастающего поколения на примерах мужества и героизма бойцов.

«Конкурс посвящен героям и событиям специальной военной операции, их мужеству, отваге, самоотверженности и преданности Родине. Сохранение исторической памяти, прославление подвигов героев-соотечественников – наша задача на все времена. Это основа для движения вперед, истинные ценности, которые объединяют наше общество и воспитывают будущие поколения. Сегодня мы должны сделать все, чтобы дети, подростки, молодые люди, наши граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей, знали героев страны, а память о них жила в веках», – подчеркнул Герой России, член Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Алексей Романов.

Участвовать в конкурсе могут все желающие россияне в возрасте от 7 лет. Работы принимаются по 7 июля в девяти номинациях:

эссе на тему «Я в сердце бережно храню»;

рассказ, посвященный событиям специальной военной операции;

эссе на тему «Династия военных. Специальная военная операция рождает новое поколение героев»;

авторское стихотворение;

авторская песня;

авторская фотография;

рисунок;

короткое видео (клип), посвященное участникам и/или событиям специальной военной операции – спецноминация от Движения Первых;

«Волонтеры: помощь фронту» – рассказ об истории волонтера (или волонтеров) и его вкладе в приближающуюся Победу – спецноминация от всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Итоги конкурса будут подведены в ноябре, а в декабре пройдет торжественная церемония награждения победителей в четырех возрастных группах: 7–13, 14–17, 18–35 лет, а также 36 лет и старше. В предыдущие два года в конкурсе приняли участие более 7000 человек.

Ознакомиться с требованиями конкурса, скачать положения и формы документов можно на официальном сайте памятигероевверны.рф. Там же можно ознакомиться со сборником творческих работ за 2023 год. Сборник за 2024 год будет размещен на сайте в середине лета.