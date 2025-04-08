Общество

На территории Невельского и Опочецкого округов введён особый противопожарный режим

На территории Невельского и Опочецкого муниципальных округов введён особый противопожарный режим с 8 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

С 8 апреля на территории Опочецкого муниципального округа введен особый противопожарный режим в соответствии с постановлением администрации Опочецкого округа от 07.04.2025 № 321.

На территории Невельского муниципального округа особый противопожарный режим введен в соответствии с постановлением администрации Невельского округа от 07.04.2025 №325 с 8 по 17 апреля.

Главное управление МЧС России по Псковской области обращает внимание: в период особого противопожарного режима действует ограничение на пребывание граждан в лесах и использование открытого огня. Категорически запрещено разведение костров, ведение пожароопасных работ в лесах, а также на прилегающих к ним территориях.

В период действия особого противопожарного режима нарушители штрафуются. При этом размеры штрафов увеличены: для граждан - до 20 тысяч рублей, должностных лиц – до 60 тысяч рублей, юридических - до 800 тысяч рублей.

В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.

Напомним, также особый противопожарный режим действует в Новосокольническом и Великолукском районах.

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1 апреля в Псковской области официально стартовал пожароопасный сезон.