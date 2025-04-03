Общество

Особый противопожарный режим установили в Великолукском районе

Особый противопожарный режим установили в Великолукском районе с 4 апреля, сообщил в своем Telegram-канале глава района Алексей Кузьмин.

Фото: Алексей Кузьмин / Telegram

«Помните, что пал травы – это прямой путь к пожару. Огонь в считанные минуты может переброситься к вашему участку и уничтожить то, что вы наживали годами – имущество, домашних животных, само жилье. В огне могут погибнуть люди. Поговорите с детьми! Объясните им, почему нельзя поджигать траву, что огонь – это коварная стихия, которая не жалеет никого и спастись от нее очень непросто», - призвал глава района.

Напомним, 1 апреля в Псковской области официально стартовал пожароопасный сезон.