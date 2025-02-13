Общество

39% псковичей в школе сталкивались с травлей со стороны одноклассников – опрос

80% псковичей поддерживают законопроект о борьбе со школьным буллингом. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Депутаты Госдумы готовят законопроект, который закрепит понятие травли и обяжет школы сообщать о подобных случаях в комиссию по делам несовершеннолетних и полицию.

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80% псковичей поддерживают инициативу депутатов, среди родителей школьников — 7 из 10. Те, кто думает иначе, считают, что вопрос может быть решен без привлечения государственных органов: «С этим должны разбираться на уровне школы»; «В свое время я поговорил с одноклассниками ребенка, травля прекратилась». Закономерно, что жертвы школьного буллинга и родители, чьих детей третируют одноклассники, одобряют законопроект чаще тех, кто не страдал от травли.

Как показало исследование SuperJob, 39% псковичей сталкивались с травлей со стороны одноклассников, когда учились в школе, причем женщины об этом рассказывали чаще мужчин (41% против 37% соответственно). Чем старше горожане, тем реже они подвергались буллингу в школьные годы: о подобном вспомнил каждый четвертый респондент в возрасте от 45 лет (25%), среди тех, кто моложе 35 лет, — практически каждый второй (45%). О фактах травли в школе по отношению к собственному ребенку сообщил каждый четвёртый родитель (26%).