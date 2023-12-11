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Психолог: Травля - это форма насилия, вещи надо называть своими именами

13.12.2023 11:16|ПсковКомментариев: 0

Брянский скулшутинг, в котором погибли два ребенка, а пятеро были ранены, поднял на поверхность информационной среды проблему буллинга в детских коллективах. Как родители могут помочь своему ребенку, если тот стал объектом травли? А что делать, когда, наоборот, твой ребенок унижает другого? Почему жертва травли становится агрессором? Где найти бесплатного психолога, если выросшей жертве события из детства до сих пор отравляют жизнь? Почему выросшие агрессоры часто не готовы признать свою вину? Помочь родителям разобраться в сложных вопросах, связанных с темой буллинга, Псковская Лента Новостей попросила медицинского психолога Ольгу Есеву из Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области.

 

- Ольга Евгеньевна, чем родитель может помочь своему ребенку, если тот стал объектом травли?

- В первую очередь, нужно встать на сторону своего ребенка, поговорить с ним и понять, что происходит. Это первый шаг. Взрослому нужно эмоционально собраться и выяснить, какое решение проблемы устроило бы ребёнка, чтобы он знал, что родители помогут. Важно разобраться в ситуации и понять, буллинг это или конфликт. Буллинг - это систематические и целенаправленные издевательства одного или группы ребят в отношении другого.

Есть определенные признаки, что у ребенка возникли проблемы во взаимоотношениях со сверстниками. Во время травли, скорее всего, он замкнется. Если раньше про школьные дела и про сверстников что-то рассказывал, то перестает это делать. Успеваемость может упасть, или ребенок вообще откажется в школу ходить.

Следующий шаг - обращение в школу, к классному руководителю. Важно понимать, что травля - это проблема не конкретного ребенка, а коллектива.

- Как быть, если не получается решить проблему с классным руководителем? Учитель или бездействует, или действует, но эффекта нет?

- Если коалиция с классным руководителем плодов не приносит, нужно идти дальше, привлекать всех, кого возможно: социального педагога, психолога, идти к руководству школу. Нужен алгоритм совместных действий для решения проблемы. Например, возможно провести родительское собрание, привлечь родителей других детей. При травле всегда есть пострадавший, есть обидчик, и есть наблюдатели. Нужно донести до родителей наблюдателей, что эти дети испытывают разнообразные чувства, в том числе, тревогу. Есть исследования, показывающие, что успеваемость в классе, где есть буллинг, падает, потому что там неспокойно. Те, кто оказываются внутри в роли наблюдателя, интуитивно знают, что могут оказаться на месте пострадавшего.

Я ещё раз сделаю акцент: буллингу может подвергнуться любой, это проблема не конкретного ребенка, а коллектива.

Нужно учитывать, что в каждом конкретном случае будет свой алгоритм решения проблемы, универсального способа не существует. Есть определенный опыт родителей и педагогов, с ним можно ознакомиться, в том числе, на сайте травлинет.рф Главное не сдаваться. Ни в коем случае нельзя вставать на позицию «ну, не получилось, и не получилось». Искать любые меры, которые помогут разрешить проблему, привлекать все возможные варианты.

- У организаторов травли тоже есть родители. Оценивающие происходящее адекватно понимают, что подобные действия, как минимум, не лучшим образом сказываются на формировании личности ребенка, а то и могут привести к преступлению, если все зайдет слишком далеко. Как действовать, чтобы пресечь подобное поведение своего ребенка?

- В таких ситуациях важно называть вещи своими именами. Это травля. И говорить ребёнку, что подобное поведение недопустимо, что травля - это форма насилия. Обязательно нужно понять мотивы поступка обидчика. Иногда в силу возраста такое поведение кажется ребёнку смешным, и тогда достаточно просто объяснить, что подобное неприемлемо. С ребенком постарше можно посмотреть фильмы «Чучело», «Чудо», а малышу подойдет даже мультфильм «Гадкий утенок». Можно обозначить границы: в нашей семье так не принято. Но! Тогда родители должны соответствовать своим словам, не раздавать подзатыльников, не допускать унижения ребенка. Любое поведение чем-то обусловлено. Если в семье есть насилие, для ребенка это становится нормой, он выходит с этим в общество и не считает чем-то страшным.

Также с ребенком можно и нужно говорить о последствиях, о том, а как на этом месте другому человеку? Иногда обидчики сами на этом месте были. Можно обратиться к личному опыту ребёнка, напомнить, а как тебе было на этом месте? Что ты чувствовал?

- Действительно, часто обидчиком становится тот, кто пережил буллинг. Чем это объясняется?

- Таким способом ребенок пытается решить проблему внутри себя, почувствовать свою власть, повысить самооценку, возвыситься. Если мы говорим о том, что могут делать родители, то нужно помочь ребенку найти другие способы повышения самооценки, достижения высокого статуса. И ни в коем случае не через насилие!

Ольга Есева.

- Дети, подвергшиеся буллингу, вырастают, и уже будучи взрослыми часто не готовы не просто рассказывать, но даже вспоминать о случившемся - больно, страшно, унизительно даже спустя годы. Все это может серьезно отравить жизнь. Можно ли помочь самому себе справиться с негативным детским опытом?

- Конечно, это возможно. Лучший, вариант, он же самый быстрый - обратиться за психологической помощью. Приготовиться к достаточно непростой работе над самооценкой, над отстаиванием своих границ. Мы в Центре медицинской профилактики оказываем бесплатные психологические консультации взрослым, берем подростков.

Останется ли травматичный опыт после буллинга, зависит, в том числе, от окружения ребенка. Если родители сказали: «Да ерунда! Сам виноват, сам и разбирайся! Неправильно себя ведёшь!» - значит, поддержка отсутствует. Если же рядом поддерживающее окружение, которое было на твоей стороне и стояло за тебя, буллинг останется в памяти не более чем негативным опытом.

- От выросших мучителей порой можно услышать что-то вроде: «Да мы же просто шутили!» В состоянии ли «шутник», издевавшийся над одноклассником, спустя время понять нанесенный ущерб? Или психика ставит защиту перед мыслью «я плохой»? Нужно ли пытаться загладить вину, если возникает такая потребность? Возможно ли это в принципе?

- Если есть возможность, прежде всего, можно поговорить с человеком, перед которым чувствуете вину. Но он может давно «пропасть с радаров», или быть не готовым к разговору. Один хочет разрешить ситуацию, готов принести извинения, а второй ни видеть, ни слышать бывшего обидчика не хочет. Процесс двусторонний.

Есть способ, при котором прямой контакт не обязателен. Можно написать письмо человеку, с которым обходились несправедливо, но не отправлять его.

Из практики могу сказать, что некоторые, действительно, раскаиваются, вспоминая школьное детство, говорят, что неправильно себя вели. А для кого-то это остается историей «было и было», «ерунда все это». Чаще это происходит в ситуации, когда обидчик раньше сам бывал в роли обиженного. Встретиться со своей болью и признать ее очень трудно, но только в этом случае станет возможной встреча с болью другого, понимание своей неправоты и искреннее раскаяние.

Беседовала Юлия Магера

Теги: #школа #дети #образование #психология
Источник: Псковская Лента Новостей
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