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Дмитрий Месхиев о сгоревшей кинодеревне: Новоржевский район потерял интересное место

18.04.2025 18:43|ПсковКомментариев: 0

Сгоревшая кинодеревня в Новоржевском районе была одним из интересных мест. Таким мнением поделился заслуженный деятель искусств РФ, худрук Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Насколько это серьёзная утрата, сложно сказать. Это означает, что я там больше работать точно не буду. Это был не пал травы, скорее всего это был поджог, так как сгорели изнутри даже отдельно стоящие здания. По поводу утраты, Новоржевский район потерял интересное место. Новую вряд ли кто-то построит. Я этого уже точно делать не буду. Одну построил и хватит», - отметил кинорежиссер.

Добавим, кинодеревней за последние годы воспользовались создатели фильмов «Казачок», «Холоп», «Гоголь». Дмитрий Месхиев снимал здесь картину «Батальон».

Напомним, ранее в Новоржевском районе сгорела кинодеревня «Лосковское».

Также в районе ввели особый противопожарный режим с 18 апреля.

Источник: Псковская Лента Новостей
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